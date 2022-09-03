產評：助內地金融開放　港翻身最後希望

新冠疫情、俄烏戰爭與高通脹對經濟構成的風險，正考驗中美兩國政府的治理能力，也將成為兩國博弈的一場關鍵賽。雖然美國始終在科技戰上佔有傳統優勢，惟在金融領域上，隨着美國過往狂印銀紙、濫用金融制裁，再加上美股估值高危，當下美元匯率縱強，但全球「去美元化」趨勢難改。反觀中國金融發展起步點低，潛力厚，已成為外資覬覦的高增長市場，亦為中國推動人民幣國際化提供難得的機會。香港得積極主動配合內地金融開放深化改革，全面提升兩地合作，鞏固門戶地位，別錯失這個能讓香港經濟再次起飛的最後機會！

中美金融現時明顯處於兩個不同的發展階段。中國的金融市場雖未完全開放，但已成功讓7億多農村貧困人口脫貧，城鎮化發展理想；去年中國經濟總量相等於美國的77%，穩居世界次席；人均國內生產總值（GDP）突破1.2萬美元，超過全球平均水平；人均收入按國民總收入計已接近中等收入國家的上限，即高收入國家的下限；3大產業結構明顯優化升級，這些事實皆為中國金融市場加大開放、深化改革提供有利的條件。

反觀美國，經濟長年缺乏改革，靠美元霸權「食老本」，這些年的無限量寬貨幣政策，更嚴重透支美元信用，面對高通脹這道「回力鏢」，美國資產泡沫無疑是高危，正把經濟推向深度衰退。眼前的強美元與經濟表現並不匹配，亦變相在「收割」全球，為美國政府對經濟治理的差劣表現「埋單」。美國的金融霸權遺禍，在國際上反彈愈來愈大，並體現在國際間愈來愈多商品交易以非美元結算。

掌握這個中美博弈大局風向，可以預見未來中國在金融領域上，必然會藉着美元霸權衰落這缺口，嘗試走「快車道」。事實上，作為全球第二大經濟體，中國必須搞好資本市場。之不過，開放改革總會帶來風險，透過法例和市場基建都備受國際認可的香港作為試點，有序實現金融市場對外開放，是基本戰略。

目前兩地股市互聯互通機制持續優化發展，而ETF（交易所買賣基金）通、債券通、跨境理財通，以及年底將推出針對金融衍生品發展的「互換通」，都意味內地金融市場將藉香港進一步有序開放。時值內地經濟增長放慢、內房危機，更需要香港充分發揮作為中企境外融資中心的角色。

兩地全面加強金融融合已萬事俱備，只要疫情過去，就會奏響經濟重拾正軌的號角。此戰役一旦打響，足以讓全球資金流翻轉，透過為資金提供更可取的出路，改變美元獨強的亂局，配合加強區內經貿聯繫，放大《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）的效益，強化亞洲區域景氣，對抗西方經濟淡風。

明乎此，香港得下定決心，發展成更全面更具深度的國際金融中心，擔當好橋頭堡的角色，積極融入國家發展。也得靠證明這份優勢，香港始能在中國與世界經濟發展的洪流中，擺脫沉淪宿命，再次脫穎躍升，找到安身立命的據點，否則「蘇州過後」追悔莫及！