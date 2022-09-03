正論：毒瘤附身成惡疾　大患不除必死得

新政府被形容為「武官治港」，惟7月上任至今，街頭血案層出不窮，治安急劇惡化。繼日前油麻地南亞幫劈友廝殺後，前日又有印度漢遭南亞幫街頭亂刀施襲，左掌被行刑式齊口斬斷，恐怖之至。顯而易見，南亞假難民與本地黑幫勾結形成治安大毒瘤，已呈附身蝕骨之勢，港府再不果斷退出聯合國《禁止酷刑公約》，拒絕假難民湧港，香港死得！

恐怖仇殺案發生於元朗，一個南亞假難民盤根錯節之地。前晚10時許，一名中年印度漢在牡丹街一帶徘徊，突遭3名南亞刀手追斬，印度漢寡不敵眾，身體多處中刀，包括左手被斬甩、背及腳部受重傷，奄奄一息倒地，刀手則跳上接應的私家車逃之夭夭。途人見狀大驚報警，案件列作傷人，交由元朗警區反三合會行動組跟進。這已是一星期內第二宗南亞幫街頭仇殺案，由油麻地殺到入元朗，整個香港都給南亞幫反轉，市民人心惶惶。消息指，今次斬甩掌血案疑與黑幫毒品利益有關，而印度幫和巴基斯坦幫又是世仇，即使來到香港亦壁壘分明，國仇私怨極深，以致刀刀攞命。

姑勿論如何，這些嚴重血案大都有共同背景，例如涉及持行街紙的假難民，背後都與黑幫和毒品利益千絲萬縷。事實上，今年6月的南亞兵團中環槍擊案，同樣疑因黑幫毒品及非法賭檔利益分贓不均引發，且涉案槍枝和槍手至今仍未截獲。可見假難民、黑社會、毒品已成本港治安大患，三者結合形成遺害極大的治安毒瘤。儘管新政府由警察或其他紀律部隊出身的官員擔正，但對打擊治安毒瘤顯然束手無策。繼續任由假難民與黑幫勾結，別說隨時禍及無辜的街頭仇殺無日無之，其他大小罪案亦只會愈演愈烈，香港淪為罪惡淵藪，移民潮想止血也難。

這樣說絕非無的放矢。上月底便有露宿街頭的拾荒老婦，深夜遭兩名南亞匪搶劫，一人從後用雙手掩蓋婆婆雙眼，另一人搶走婆婆載有約1.6萬元現金等財物的腰包。警方直到日前才將其中一名劫匪緝捕歸案，證實又是持行街紙的假難民，另一人仍然在逃。至於稍早前又有九旬老婦在維園晨運期間，其放在一旁的手袋不翼而飛，懷疑被兩名經過的南亞漢順手牽羊。事實擺在眼前，南亞幫心狠手辣，任何髒活都幹，連老弱婦孺都不放過，加上他們體形高大，孔武有力，許多時候連警察都不敵，市民惶惶不可終日，豈是無因。

事實上，假難民以「免遣返聲請」等司法程序作為滯港護身符，他們膽正命平，為搵快錢與黑幫一拍即合，成為黑幫打手，作奸犯科、打家劫舍、仇殺械鬥、製毒販毒全部有他們的身影，堪稱無惡不作。數字顯示，去年有929名擔保外釋非華裔人士因干犯刑事罪行而被捕，絕大部分為聲請人，當中有254人干犯店舖盜竊、92人涉嚴重毒品罪行、90人涉傷人及嚴重毆打、37人涉刑事毀壞及22人涉爆竊；涉及其他罪行則有250人。單計今年首4個月，已有728名非華裔人士因干犯刑事罪行被捕，當中186人持「行街紙」，情況比去年更趨嚴重，證明治安毒瘤對香港危害極大。

本報為民發聲，是全港最早敦促港府退出聯合國《禁止酷刑公約》、將假難民即捕即解的傳媒機構，無非希望還市民一個安全香港。奈何高官置若罔聞，不但對假難民笑面相迎，用於供養假難民的開支更是有增無減。港府在過去8個財政年度已耗用72.7億元巨額公帑養肥治安毒瘤，預算一年比一年增加，還不斷加開相關職位專門「服侍」假難民。對假難民仁慈，即是對港人殘忍。同一筆錢要是用於扶貧安老，本港長者豈會老無所依、貧無所養、死無葬身之地這麼悽慘？

更不必說，除了假難民和黑幫作惡不斷，在「破窗效應」下，其他嚴重罪行亦不絕如縷。日前在銅鑼灣發生的錶行搶劫案，4名匪徒持槍持刀在光天化日下行劫，掠去千萬元名錶再逃去無蹤，視法紀和警方如無物，簡直駭人聽聞。至於網上騙案、港人被賣豬仔案此起彼伏，同樣令人心寒。更嚴重的是毒品大案破極都有，單單上億元，當中除了有假難民參與，更不乏未成年人慘遭黑幫利用充當替死鬼，然而警方掃毒未見積極，只靠海關單打獨鬥，令人費解。

很明顯，香港病了，而且病入膏肓。港府再不對症下藥刮骨療毒，治安毒瘤必然侵蝕全身，吞噬整個香港。正如本報一再提醒，黑幫勾結假難民再加上毒品利益正是萬惡之源，惟有退出國際公約，嚴打黑幫，徹底剷除這個大毒瘤，香港才有安寧之日。只要最大毒瘤一除，其他罪案自然也難猖獗。苦口良言，但願言者諄諄，聽者不會藐藐！