世界視線：俄羅斯脫歐入亞　世界格局大轉變

在西方的制裁下，俄羅斯與歐洲的關係正有根本性的轉變。幾百年來，俄羅斯都希望入歐，分享歐洲的發展。但在蘇共革命成功之後，俄羅斯西進。在冷戰裏，歐洲二分，一是歐盟；另一是東歐。表面上是分裂，實際卻向歐洲統一的方向走上一大步。其後蘇聯瓦解，歐盟反而東擴，似乎是歐洲從西往東的統一。

可歐洲統一與美國霸權有所矛盾。美國利用北約來牽制，使歐盟東擴不會脫離美國控制，也着力打擊歐元保衞美元霸權。但中東戰火延續，使歐盟不安，所以德國抗拒參與美國的中東戰略，德國與法國又謀求外交軍事上逐步擺脫美國束縛。最近的是北溪二號，德俄企圖合作，從而開展歐洲大聯合的發展。這也符合普京一直以來希望入歐，與歐洲整合的企圖。德俄合作，當可重振歐元和歐洲的發展，也能平復中東的動亂。但必然是美國霸權被削弱。因而有烏克蘭之戰，美國把俄羅斯與歐盟拖進戰爭的泥沼。把歷來德俄的合作努力完全破壞。戰爭拖長的話，便是歐俄走上衰敗，美國漁人得利，容易收拾歐洲，把它霸權兩大威脅一起消滅。

俄羅斯從戰爭慘痛地認識到在美國霸權底下，歐俄合作必然被破壞，至少在中短期內，美國霸權還未崩潰，歐俄合作未必可行。為了國家安全，俄羅斯不能延續與歐的貿易投資和供應鏈的關係，要另找出路。

近年俄羅斯的經貿已加強東向。烏克蘭之戰，西方的制裁更使俄羅斯全面轉向。俄羅斯領導的歐亞經濟聯盟已有自由貿易協議，除歐洲的塞爾維亞外，還有越南、新加坡和伊朗。談判中的有中國、印度、巴基斯坦、孟加拉、印尼、蒙古、柬埔寨、南韓、泰國、阿聯酋、烏茲別克斯坦、埃及、以色列，正開始談判的是南美與非洲。換言之，俄羅斯不但東向亞洲，更向非洲與南美進軍，把過於集中歐洲的經貿重心向非西方國家轉移。

歐洲本是俄羅斯自90年代開始的經貿重心，已形成複雜的跨境供應鏈。但歐俄的關係，是歐盟利用俄羅斯的低價土地、勞工和能源。歐俄脫鈎，損失最大還是歐盟，俄羅斯的對外經貿全然可用中國與東南亞替代。一說是2025年中國與東南亞便可完全替代歐盟的市場。俄羅斯正在脫歐入亞了！

研究所所長 陳文鴻