為甚麼反對把粉嶺高球會的部分場地收回作建屋之用？我們見到的是權貴聯手反對，政府似乎是遲疑不決，令人感到權貴的勢力、壓力是怎樣的巨大。今次的對象，不是英國人時代香港實際統治者代表的馬會，而只是粉嶺高球會，還是阻撓勢力這麼強大，可見在新舊政府裏權貴是怎樣盤根錯節。新一屆政府即使要有所作為，也沒法不猶豫擔憂。

或許香港還有可用的土地，為甚麼要動用粉嶺高球會的地？但高球會的地不是高球會的，是政府用低價租出，政府絕對有權收回作更佳用途。為甚麼高球會的地要留在最後才可徵用呢？是權貴娛樂優先於其他社會大眾的需求？其他土地同時要利用起來。替高球會辯護的人倒不如轉為積極監督政府開發其他土地，使高球會土地的投入可帶來更多土地投入，用高球會的例子打擊各種反對的既得利益者。也以此標誌起新一屆政府為民事，不畏權貴的形象。殺雞儆猴，樹立威望，高球會應是特區政府推動香港再出發的重要戰役。

高爾夫球場在海外屬破壞環保的惡行。可是，不知何故，是港人聰明抑或是無知，竟把高爾夫球場作為維護的對象。環保團體竟不敢出聲辯正！它們是否有如德國的綠黨，可為政治因素，顛倒是非與信仰？

高爾夫球場是大面積地破壞原來植被和原生生態，要保持草地平滑，難免使用除草劑，更往往排擠周邊土地的開發。要保存球場的寧靜環境，球場與所在地的社區、歷史、文化全然脫節。佔地廣、破壞社會與自然生態更大，形成城市權貴在鄉間的飛地。百年不改面貌，實際上是百年排斥所在地社會的發展和演變。在人口密集的城市如香港，高爾夫球場實際成為重要的政治標誌，標誌着權貴的政治特權，封閉的社會和炫耀式的財富，突出權貴與普羅大眾的巨大差距。

香港並不要仇富，卻不應變為權貴的屬地。殖民主義已被剷除，不可能把香港應向前進步的資本主義還被殖民主義時代的思想、做法所束縛。就算要把土地留用，在高球會土地上倒不如興建足球場、游泳池，裨益社會大眾。權貴願意的話可與大眾同樂。

粉嶺高球場的土地使用，不單止土地問題、環保問題，更是香港社會關鍵的政治與社會問題。結果是特區政府是權貴的政府抑或是普羅大眾的政府？