金門台軍在首次向大陸無人機開槍後的第二天，又首度擊落了一架大陸無人機。台灣金門防衞指揮部日前通報，發現一架不明來源的民用無人機進入獅嶼禁限制水域上空，守軍示警驅離無效後，隨即擊落無人機。據悉，該機墜海，台軍沒有影到殘骸相片。

在兩岸軍事對峙、關係緊張、高度敏感，台軍又已打了第一槍的背景下，再擊落大陸無人機，此事性質肯定嚴重。然而大陸反應平淡，外交部發言人稱不了解情況，台灣軍事專家則分析，此無人機並非解放軍的，而是「民間玩家」的，被擊落實屬合規。

然而，這架被擊落的無人機到底是「民間玩家」的還是解放軍的，都沒有證據，無論是台灣專家「分析」還是外交部發言人稱「不了解情況」，都不能成為證據，且都不是這件事的要害。

這件事的要害，在於台軍夠膽首度擊落大陸無人機，說明台灣方面要與大陸交兵交戰的囂張態度。據台媒報道，台軍發現無人機體積小、移動速度快，難以擊中目標，於是台軍方高層遂決定調派狙擊手和特等射手對付無人機，下令務必擊落。

就在當天，蔡英文聲稱，她「一定會是台軍最堅強的後盾」，聲稱「面對大陸軍事威脅，台灣軍事預算將大幅度增加百分之十四」，聲稱「對大陸行動不代表我們不會反制」，一副「無所畏懼，戰意高昂」的架勢。

這件事美國又跑出來撐台，白宮安全事務發言人柯比表示，「有鑑於北京在台海周圍進行毫無必要的軍事侵略，武斷及脅迫行徑，台灣領導人表達的憂慮合乎情理」。柯比還說，「美國不支持任何單方面行為或武力改變現狀」。這件事的背景如此、後果如此、影響如此、台灣當局和美國的態度如此，大陸方面是不可以輕描淡寫的。台灣方面在叫板、挑釁、試探大陸的決心和意志，大陸能不有所表示嗎？