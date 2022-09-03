天下攘攘，皆為利往。美國持續加息，加上地緣政治局勢緊張，全球資金紛紛流入美元避險，導致美元一家獨強，其他貨幣跌跌不休。但和以往不同的是，美國經濟實力今非昔比，世界經貿格局已發生根本變化，強美元未必能維持多久，利用強美元收割全球也未必能像過去那樣得心應手。

翻查歷史發現，每次美元走強之後，往往就是盛極而衰，帶來世界巨變。最近一次是2007年，美元觸及高點不久，就爆發次按危機，從而引發全球金融海嘯，美國本身經濟和金融都遭受重創，至今未能完全恢復。這次又如何？情況也許更兇險。疫情未退、通脹惡化、供應鏈緊張，疊加俄烏衝突、中美博弈、東西對立等等，全球政經局勢混亂不堪，前景一點也不樂觀。而這種困局正是美國一手造成，它為了轉移內部問題，不斷將禍水外引，製造事端，進一步加劇全球經濟危機。

顯而易見，世界各國為了避免不斷被美國收割，必然會加速去美元化的步伐。尤其是新興國家，以本幣或非美元進行貿易結算已是大勢所趨，中俄和印俄開了先河，連澳洲鐵礦石交易也接受人民幣結算，連以色列也將人民幣納入外匯儲備，可見美元主導地位已嚴重動搖。當然，去美元化的路途也許還很漫長，但一旦起步，就不會停止。

所以說，風水輪流轉。蘇聯解體後，美國獨霸世界，一直維持着單極國際體系。但近年隨着各種問題陸續浮現，美國衰敗勢頭日益明顯，維持霸權力不從心，單極國際體系正面臨崩潰，取而代之的將是多極國際體系。這正是西方不亮東方亮的道理，當美西方備受各種問題困擾，老態龍鍾，步履蹣跚，東方則如噴薄欲出的朝日，展現無比活力和潛力。都說21世紀是亞洲世紀，絕非無的放矢，以中國為首組成的《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）進展順利，連作為美國盟友的日本、南韓和澳紐也加入其中，佔據全球經濟體量三分之一，成為當之無愧的最大自由貿易區，假以時日必將成為區域乃至世界經濟增長的主要動力。

美國逆潮流而動，不斷在亞洲攪局，拼湊所謂的「印太經濟框架」和「晶片四方聯盟」，企圖孤立中國。殊不知中國早已成為區域龍頭，經濟地位和影響力明顯超越美國，亞洲國家為甚麼還要聽從美國擺布？