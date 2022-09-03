移民潮重創教育界，不僅小學因收生不足要縮班，包括63間小學在新學年減少70班小一、38間小學只有一班小一；教師一樣嚴重短缺，多達13間學校在開學日仍刊登常額或合約教師招聘，要求應聘者即日上班；筲箕灣傳統男校慈幼學校更在開學日向家長表示，有意申請成為男女校小學並展開諮詢。形勢危急，學校想盡辦法救亡，但只要移民潮不止，始終有學校難逃殺校厄運。

每當港府高官被問及移民潮對香港的影響，他們總是顧左右而言他，有的甚至否認移民潮存在，不啻是自欺欺人。教育局局長蔡若蓮雖不否認移民潮真實發生，亦承認今年招聘教師較往年困難，但對於學校收生不足，始終認為生育率下降才是主因；又稱很多時候家長或不太了解外國教育制度，不認同家長帶同子女移民是對本港教育失去信心。

當然，作為主管教育的高官，不可能承認自己管轄的範疇出了問題，但不承認並不等於問題不存在，更不等於本港教育沒有問題。筆者的好朋友還有兩星期便移民英國，其兩名子女仍在小學階段，坦言移民最大原因是英國教育比香港優勝，起碼學術氣氛自由，不用擔心誤踩「紅線」。

這顯然是實情。《港區國安法》實施後，黑暴平息，亂港者接受法律制裁，還香港以平靜，這是好事。惟對於不少土生土長、從來沒有接觸過國安法的香港人來說，始終心存疑慮，擔心子女在課堂說錯一句話、在網上發錯一個貼，隨時會墮入法網。筆者覺得這是過慮，行得正企得正何懼之有？但政府亦不能將部分港人的疑慮視而不見。如何加強解說，如何讓年輕一代明白哪些屬於言論自由、哪些有觸犯法例之嫌，便是教育界的責任。否則，移民潮難言停止。