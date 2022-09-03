海峽兩岸終於打響了第一槍。近日中國大陸的民用無人機頻頻飛抵台灣金門，或是盤旋滋擾，或是低空拍攝，金門守軍被反覆打臉，自然按捺不住，初時用石頭還擊，擲向無人機，日前被逼得急了，便將警示行動升級，直接射擊進入空域的無人機，一下子使兩岸衝突，提升到真槍實彈的階段。

小狗被壓迫太緊，也會想咬人一口，可惜這是沒用的，反倒讓人有更大的理由，狠狠地揍牠一頓。所謂「早知今日，又何必當初？」美國眾議院議長佩洛西竄訪台灣之前，本欄已提醒過蔡英文政府，讓佩婦人往訪，是逾越了中國大陸的底線，北京一定不會罷休，但中南海的領導班子十分冷靜、理智，如果蔡政府以為解放軍會攔截佩洛西專機，進而惹起中美兩國的軍事衝突，直接把美軍捲入台海危機，那可是想偏了。

當時筆者就預言，解放軍不會向佩洛西或美軍動手，但此事過後，台灣的日子肯定不好過，更估計「台灣的天空從此不會再有平靜」。如今果不其然，佩洛西離台至今，已近一個月，但北京仍是不依不饒，軍事演習固然未有停止，更索性開放了台島的天空，任由大陸的無人機隨意「竄訪」，自此之後，相信台灣的上空確實很難再有平靜。

偶然間飛來一、兩架民用無人機，你或許可以把它打下來，但大陸的民用無人機表演，動輒幾千架。如果接下來的中秋節，大陸派遣3,000架無人機飛去金門表演，你又當如何？還有，若然大陸接下來派出的不是民用版，而是軍用無人機，台灣守軍也開槍射擊嗎？告訴你吧，大陸的軍用無人機TB-001，上面可以搭載20多個導彈，你開槍射佢？真係諗過先好喎！