有環保團體近日舉辦標語創作比賽，欲向社會帶出「無冷氣夜」訊息，怎知反應熱烈，臉書留言區內像「冷氣唔開，熱死活該」、「熄部冷氣慳幾蚊，慳埋唔夠睇醫生」的自創標語如雪花般飄至，氣氛尷尬得直撲冰點，證明了不開冷氣也能降溫，環保人士毫不了解市民。

雖然環保團體的原意是想鼓勵人們在室外溫度低於攝氏27度時應嘗試不開冷氣，以達致節能減碳，減少溫室氣體排放，愛護地球的出發點無可厚非，然而，香港地屏風樓問題嚴重，縱然天文台指室外溫度低於攝氏27度，但當隔籬鄰舍齊開冷氣，由此而生的熱力從四方八面襲來，這是天文台所無法量度的，換言之，開冷氣與支持環保之間的思想角力，便得依賴人們的體感溫度來作裁決，這便出事了。

香港向來被譏「凍感之都」，無論商場、辦公室、戲院，冷氣總是開得冷冷的，即使港府當年曾推動將冷氣設定在25.5度的大規模宣傳，但政府大樓、旅遊發展局轄下旅客諮詢服務中心等固然被傳媒捉到冷似雪房，迄今仍有交通工具的車廂寒風刺骨；與此同時，亦有人20度穿羽絨出街，可見不少香港人的身體已經給玩壞了，室外覺冷，室內覺熱，體感溫度異乎尋常，環保團體不打算聯同中醫組織齊為古裏古怪的港人身體把把脈也算了，又豈能不正視一下網友創作的標語，「商場冷氣凍死你，唔管麻鷹管雞仔」呢？

聯合國政府間氣候變化專門委員會發表報告指，即使各國在本世紀前全面實施所有減排政策，全球氣溫仍有可能上升攝氏3.2度。看看內地華南地區持續高溫，多個省市啟動抗旱應急管理；歐洲持續高溫乾旱，德國萊茵河水位明顯下降，影響貨船運輸，凡此種種，足證地球已被人類玩壞了。