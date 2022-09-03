香港與內地通關復常無期，深圳健康驛站名額每一日僅2,000個，即使最近已實施「人文關懷通關名額」提供額外申請名額，但是需求量仍然巨大，供不應求，港人北上極為不便，更衍生出不少民生經濟問題。

粵深港政府日前進行視像會議，特首李家超在會上正式提出「逆向隔離」建議，獲粵深政府領導支持，雙方將設專班再研究細節，港方專班由政務司司長陳國基牽頭，並考慮以河套作閉環試點，因相關地點是為隔離而設計，有很好的基礎。

筆者所屬政黨最早倡議推出「逆向隔離」措施，筆者此番樂見三地政府對措施持正面態度。雖然方案尚處於初步階段，相關細節都需經專班討論，但對市民而言，無疑是一大喜訊。「逆向隔離」可讓市民先在香港指定地方完成隔離，不用再於內地作「7+3」隔離。筆者亦建議隔離驛站應採用國家的核酸檢測標準；工作人員亦需共同隔離，降低傳疫風險；及入境處職員可為隔離的市民先完成預備出境手續，再讓他們隔離後以直通巴士直接進入內地。

本港單日確診個案逾萬堪憂，政府一邊努力遏止疫情，一邊尋求放寬人流，現階段只能在不增內地感染風險的前提下，先以減少往來不便為目標。「逆向隔離」既可善用本港方艙醫院設施、便利市民到內地的同時，減低向內地輸入病毒的風險，不失為兩地防疫措施差異的互惠折衷辦法。

香港疫情反覆，來往兩地門檻能夠擴闊多少，取決於內地對香港防疫信任度。期望政府繼續在精準防疫方面多下工夫，提高疫苗接種率，令本地疫情早日受控；並盡快落實「逆向隔離」措施，讓本港恢復國家面向世界「門戶」的角色。