本屆政府上任兩個月，便與香港貿易發展局合辦第7屆「一帶一路」高峰論壇。在一片疫情反彈的陰霾下，會展中心的論壇會場卻撥開雲霧，看到香港依託「一帶一路」聯通世界、打開悶局的青天，令港人和各地與會者增強了自信的底氣，加大戰勝疫災的信心，相信只要搭穩「一帶一路」的順風車，明天一定會更好。對此，港人最重要學習亞洲四小龍的新加坡那麼醒目，隨時懂得抓住機遇，捉到鹿要脫角。

新加坡副總理兼經濟政策統籌部長王瑞杰攜同夫人專程赴會，凸顯新加坡政府的智慧，他藉機拜會現任和前任行政長官等官員，訪問級別是本屆政府上任後首位訪港的最高級別外國的領導人。星官之行，說明新加坡也想透過親自深入考察我國的開放國策，和「止暴制亂」後香港的實情，充分利用「一帶一路」的平台謀發展、尋商機。事實上，星港經貿關係密切，包括新加坡在內的東南亞國家（東盟）是香港第二大貿易夥伴，佔香港商品貿易額12%。

「舉一反三」便可深刻理解副總理韓正，在論壇發表《攜手開創共建「一帶一路」新篇章》的意義了。他指出，自習近平主席9年前提出「一帶一路」倡議後，已有180多國家和國際組織與中國簽署合作，中國對沿線國家貿易總額累計超過10萬億美元，直接投資超過1,400億美元。可見在俄烏戰火紛飛、霸權盛行、冷戰復熾之下，儘管台海風雲突起，但「一帶一路」這邊風景獨好。

香港是中國唯一一個繼續保持實施普通法系的特別行政區，具有獨特的法律、金融、經貿、創科、出入境自由等優勢地位，又得到來自祖國的全面支持，難道不可以充分利用《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），做好全球獨有的超級聯繫人嗎？