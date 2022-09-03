中港恢復通關漫漫長路，最新進展係港府向內地提出「逆向隔離」。要言之，就係先喺香港隔離，初步考慮會喺河套區作為試點。特首李家超指目的係做完後要符合內地「7+3」嘅要求，因此喺標準、落實細節、閉環方式等，重點係需符合內地需求，要等待雙方嘅共識。

嗱！粵方和深圳都表示支持。之但係，光支持不落實又係得個「噏」字！深圳近日因疫情反彈又再實施局部封控，廣州亦然！內地「外防輸入」之嚴謹，對香港近期疫情處於不斷上升階段，豈會輕易大意，睇吓特首原想訪問廣州和深圳行程都要押後，可思過半矣！是以中港兩地的「逆向隔離」，恐怕都係一點曙光，未知何時可大放光明！事實上，市民反應麻麻，認為欠吸引力！有市民強調任何形式嘅隔離對市民來說都好唔方便，希望兩地盡快簡化，或倣效外國廢除所有隔離措施嘅做法。

有道是：求人不如求己。想與內地通關，慘過要打出少林木人巷！之不過，想對外通關，特區政府可以作主，主動權喺自己手上，有得揀做老闆，操作易好多啦！只要放寬現行「3+4」安排就成事。正如本報「正論」話齋，「一味等候同內地全面通關，肯定不可能在短時間內實現，國際通關則一拖再拖，香港必然被新加坡等競爭對手愈拋愈遠，經濟亦勢必陰乾。」與其守株待兔，何不主動先同國際通關？

呢，有報道指港府正研究放寬檢疫限制，11月或全面取消海外抵港人士須喺酒店隔離嘅安排。阿哥，想說好香港故事，防疫要多開綠燈！據悉大型國際體壇盛事如國際龍舟賽，都話怕咗香港嚴苛防疫措施，明年或移師泰國，若然，你話幾咁無癮！乜都流失，搵人掃街都難，仲講乜鬼「搶人才」吖？