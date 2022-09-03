綠色生活愈來愈受市民歡迎，不同類型的環保慈善團體應運而生。近日有民間團體踢爆11間環保團體涉嫌參與反中亂港惡行，包括借環保之名進行所謂的「慈善籌款」活動，期間散播仇恨香港特區政府的言論；在黑暴期間，以垃圾回收站作為據點，播放煽暴電影，誣警「濫用暴力」，煽惑人心，鼓動居民參與黑暴活動。這些環團披上綠色羊皮，過去3年領取數以百萬甚至千萬元的環境及自然保護基金撥款，不務正業，濫用公帑煽暴煽「獨」，真是駭人聽聞！

為甚麼公帑被濫用？這些掛羊頭賣狗肉的所謂環保組織，巧立名目，拿政府資助進行涉嫌反中亂港之事，騙取納稅人血汗錢搞政治，損害港人利益。據了解，多個涉嫌騙取、濫用政府資助的所謂環保組織，與攬炒派政棍朱凱廸有直接關係，其核心成員全是朱凱廸舊有「馬仔」，有組織的原有辦事處正是朱凱廸的議員辦事處。

明顯地，政府官員在撥款時把關不力，更欠缺監督，導致公帑被濫用，相關的官員有失職之嫌。更讓市民難以理解的是，這些所謂環保組織每年獲得大量的政府資助，但大部分資助不是投放於推動環保，而是用來支付員工薪水，有組織的員工年薪，竟然超過100萬元，根本就是利用政府撥款養肥黑暴「港獨」骨幹。

煽暴煽「獨」是嚴重罪行，根據《港區國安法》第22條的「顛覆國家政權罪」，任何人組織、策劃、實施或者參與實施以武力、威脅使用武力或者其他非法手段，旨在顛覆國家政權行為，即屬犯罪。刑罰設「三級制」，對於首要或罪行重大者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑；對積極參加者，處3年以上10年以下有期徒刑；對其他參加者，處3年以下有期徒刑、拘役或管制。另外，任何人觸犯「刑事罪行條例」第9、10條的「煽動意圖罪」，第一次定罪可處罰款5,000元及監禁兩年，其後定罪可處監禁3年。

有立法會議員指出：「以環保名義從事政治活動本就欠妥，還有團體在獲得政府資助的情況下從事反政府活動則更應徹查，此類現象在反修例風波後湧現出來，反映現有制度對免稅慈善機構監管有漏洞，是時候進行檢視，希望新一屆政府能令公帑用得其所。」

事實上，反修例風波瞬間演變成黑暴，本港為此付出了沉重代價。自國安法出台後，社會逐漸回復穩定，市民得以安居樂業，成果來之不易。社會絕不允許存在讓反中亂港組織獲得政府資助的荒誕情況，避免養虎遺患。

特區政府應檢討相關制度機制，堵塞審核資助申請的漏洞，加強監督，確保公帑用得其所，並追究相關失職的官員。執法部門嚴正執法，盡快向相關的煽暴煽「獨」的所謂環保組織展開徹底調查，把不法之徒繩之以法，彰顯法治公義。