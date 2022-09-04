正論：慘劇再現徒傷悲　香港何時有轉機

本港疫下經濟疲憊，社會百病纏身！尤其自第5波疫情爆發後，本港可謂是病入膏肓，不但經濟一蹶不振，瀕臨崩潰邊緣，罪惡更是無日無之，毒品氾濫、黑幫仇殺每日上演，虐兒、家暴等家庭慘劇亦層出不窮！造成如此局面的，是上屆政府的亂作為，抑或今屆政府的不作為呢？港人何時方能擺脫黑暗，找出重新出發的契機呢？

昨日凌晨，本港再揭發一宗駭人聽聞的家庭慘劇。深水埗一名年僅5歲的男童，在石硤尾街一劏房單位內失去知覺昏迷；其34歲懷孕母親慌忙報警後，疑因情緒激動先是把自己反鎖單位內，其後又在窗外危站，企圖跳樓自殺；幸警員及消防破門入屋，千鈞一髮之際成功捉住該母親的雙手，把對方從「吊吊揈」的狀態救回屋內，避免了一屍兩命；惟令人惋惜的是，男童隨後被送往廣華醫院搶救，最終仍回天乏術。

救援過程固然是驚心動魄，但真正令人心寒的卻是案情。消息指，涉事男童生前飽受虐待，不但遍體鱗傷，其中臉部尤為嚴重，幾乎辨識不到原貌，且身軀瘦削得堪稱「皮包骨」，令救援人員一度誤以為男童只得兩歲。縱然涉事家庭蝸居劏房，惟遇害男童的姊姊及弟弟均健康無虞，加上男童生前是特殊教育需要（SEN）學童，有發展遲緩及情緒問題，警方初步懷疑有人因此施虐，以涉嫌謀殺拘捕男童母親。

究竟有甚麼理由，讓一名母親虐待親生兒子？警方進一步披露，在第5波疫情爆發前，遇害男童曾每天如常到校上課，校方亦未察覺男童有異樣；惟受疫情影響改上網課後，男童屢屢缺席課堂，其母均以各種藉口掩飾，實不難推斷，這正是悲劇的開端！

事實上，港府對於SEN學童家庭的支援嚴重不足，早已為人詬病；家長只能自行尋找支援服務，惟花費巨大，非基層家庭所能負擔；至於港府所謂的傷殘津貼，只算是杯水車薪。雪上加霜的是，受疫情影響，學童留家時間大幅增加，家長所付出的精力及時間又何止倍增！日前更有調查發現，在疫情下，SEN學童無論是學習進度、情緒管理或行為問題等方面，均有惡化迹象；家長為此承受巨大壓力，形容是「困獸鬥」，不少家長出現抑鬱或焦慮症狀。

即便是普通家庭，家長與孩童「困獸鬥」的情況也絕不罕見。屢有研究或調查顯示，疫下父母與子女相處時間增加，使家庭衝突愈見頻繁；在網絡上，也不難發現常有家長們抱團取暖，每天期盼學校盡快復課。家庭衝突，正是促成悲劇頻生的原因之一，奈何港府一直視若無睹，對於父母辛酸不聞不問。如今疫情重燃，當局隨時一聲令下，又再暫停實體課，家長對此無不憂心忡忡。

誠然，防疫是港府眼中的頭等大事，為免學童聚集而暫停實體課，也無可厚非。不過，防疫並非「唯一」大事，亦非港府推卸責任的藉口！民生無小事，為了減輕防疫帶來的負面影響，港府更應該增加各類型支援，切實協助基層家庭渡過難關。假如當局繼續碌碌無為，把一宗宗慘劇視作個別事件，港人再苦候，終難迎來轉機！