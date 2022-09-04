功夫茶：紫微命盤避是非　逆轉人生笑騰飛

世界太冷了，誰會伸出一雙援手？滿城南亞兵，一街都係賊，治安不靖，警察無影。市民真係要自求多福，阿彌陀佛！在一個不確定嘅年代，疫慌持續逾兩年9個月，百業蕭條，搵食艱難！港人面臨從未試過嘅焦慮和無力感！

此時此刻，幸有東網《玄機》嘅出現，《玄機》一出現，喜事就臨門！佢為大家驅邪消災，係寬慰人心嘅力量，更加係居家必備嘅「趨吉避凶神器」！本報關心社會，除為民請命，更關心市民所需，本着精益求精，務求做到最好嘅精神回饋讀者。今趟更進一步，為讀者帶來全新「紫微斗數分析」功能。各位，今趟玩法精簡，令你在家即可逆天改命，進一步掌握人生方向，都真係何樂而不「玩」？

紫微斗數起源眾說紛紜，流派眾多，素有「天下第一神數」之稱。「斗」就係由數顆星組成一個星座嘅意思。紫微斗數認為各種星曜按一定程序出現，相應嘅人就按照呢個次序接受星曜帶來嘅影響，從而可以推斷出人本身命運嘅好壞同埋時間順序；因為喺呢個系統裏以紫微星為諸星之首，故此術名「紫微斗數」，其哲學基礎和思維方式均源於《周易》，有其精細、準確嘅推論，並非全無科學成分。

呢，基於坊間唔少紫微斗數嘅運算及解說均需高人解答，或翻查大量資料先可略解一二。今《on.cc東網》經多番資料搜集及整合，將紫微斗數嘅推算結果，簡化成清晰易明嘅文字，進而推出「紫微斗數分析」功能，介面簡單sharp醒易玩，只要輸入性別、出生日期及時間，再按下「命盤分析」，就可以一次盡覽自身嘅「命局」及「命盤」十二宮位主輔星解說，可謂迎合都市人需要：省時、方便、慳工夫！

咁，點睇「命局」和「命盤」呢？要言之，將命宮嘅天干地支推算出所屬嘅「六十甲子納音」五行歸類後，即可知其「五行局數」，是為「命局」，將決定一個人幾歲起運；而「命盤」則再細分為十二個宮位，分別係命、兄弟、夫妻、子女、財帛、疾厄、遷移、交友、官祿、田宅、福德及父母，代表人生中不同領域嘅運勢。

各宮位又有唔同星曜進駐，各星曜又互相影響，組合千變萬化。以「命宮」為例，讀者可透過主星及輔星嘅分析，得知自己嘅人格特質及思想觀念等；除咗「命宮」，另有「財帛宮」、「交友宮」、「疾厄宮」等其他宮解說可供參考。嗱！講多無謂，呢個咁好玩又貼心幫到你嘅升級版，佢助你趨利避害，捉緊時勢及機遇，令你萬事順心如意，快快快來切身體驗吓啦！各位，想體驗上述全新「紫微斗數分析」功能，必須先行更新《東網》手機應用程式！早更新，早享受，立刻行動咪執輸！