娛圈單打：日本女權抬頭　「大和田」下場慘淡

在熱爆日劇《半澤直樹》中，以面容扭曲「顏藝」令人留下深刻印象的香川照之驚爆侮辱女性醜聞，廣告商連環跟他割席。隨着事件發酵，香川若想保住飯碗，看來不使出「土下座」也難以收科。

香川先是被揭當眾猥褻和侮辱陪酒女公關，繼而被爆發酒瘋毆打劇組女工作人員，最新則是流出他抓着「媽媽生」頭髮的照片，反映其內心極度賤視女性。隨着醜聞愈揭愈多，跟香川長期合作的豐田汽車率先割席，電視台將他踢出清晨節目，其有份參演的日劇亦被刪去名字，更有多個廣告商和他撇清關係。雪球愈滾愈大，香川可謂同其經典反派角色大和田一樣，人人喊打。

在首宗醜聞爆出時，因涉事女主角為陪酒公關，其身份未必能獲得大眾同情，香川公開低頭道歉後，外界原以為風波平息，詎料一波未平一波又起，毆打劇組女工作人員成為壓垮香川的最後一根稻草，激起全國女性嘩然，廣告商和電視台不得不與香川切割。

日本向來是個極度父權和重男輕女的國家，廣告商和電視台之所以切割，與其說認同香川做錯，不如說要保住女性市場。大家不善忘的話，當記得東京奧運前夕，時任東京奧組委主席森喜朗公然歧視女性，理直氣壯發表「女性喜歡爭着發言」等言論。這些日本男人聽起來理所當然的說話，壓根兒沒想過會令國際社會反感，在女大學生能條桃子發起「#DontBeSilent」運動後，最終逼得森喜朗辭職。

時代不同了，部分日本男人賤視女性的石頭腦袋不變，但日本女性卻變得勇敢積極起來。日本男人也是時候明白，女性不是可欺的動物。