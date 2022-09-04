現在可以肯定的是，大陸對台灣實施「一國兩制」不會有保留台灣軍隊和大陸不派管治人員的安排了。對此，台灣方面是無動於衷的，因為台灣朝野從來就根本不接受「和平統一、一國兩制」。「台灣版本」改成甚麼樣子，他們現階段——在武力施壓下走到談判桌之前，是不作任何考慮的；也許頭腦發昏、被美國綁上戰車的台灣當局，永遠不會有接受和談「一國兩制」那一天，那麼等待它的只有武統。在此情況下，大陸的台版「一國兩制」方案那就或是「慳番」省卻，或自行制訂，不會有談判的「台方」。

現在還可以肯定的是，不管在甚麼形勢下，台灣版「一國兩制」都絕不止於「保留軍隊」被拿掉、大陸不派管治人員被拿掉，而是會對「台灣特區」的整個上層建築有重大改變。台灣的行政系統，不可能保留「中華民國」的制度和運作方式；台灣公務員隊伍，不可能像香港回歸時的公務員隊伍那樣，人事不變坐直通車；台灣的警察隊伍，更要政治改造和重組；台灣的司法體系，也不可能制度與人事不變，而是必須按照國家司法制度實施整改。

台灣的立法制度，更是要盡快大變，原先這種照搬美國的選舉制度絕對不能繼續；目前這種照搬美西的所謂「政黨政治」，絕對不能繼續。眾所周知，這種選舉制度，是台灣大搞「分裂」和「台獨」之源，必須打掉，否則，台灣永無寧日，美國西方就會無休止的在台推動「奪權反中」的「顏色革命」，直接危害中國國家主權和安全。

教育、文化、媒體這些上層建築領域的重要方面，台灣版的「一國兩制」也不可能像香港的那麼寬鬆，中央放手不管。這些方面，香港的「一國兩制」是吃了大虧、大問題的，在台灣不能重蹈覆轍，這些領域要一早就落實中央管治權。

國安法要利劍高懸，又要有全面調教的宣傳教育，有人可能會問，這不是「一國兩制」嗎？當然是。「一國兩制」只是框架設計，具體內容要因地因時制宜。