美國一名男子去年參與國會山莊騷亂，因襲警罪成而被判監10年，成為案中最長刑期的判例，令人再次見識了美式雙標。美國政客將香港反修例黑暴形容為「美麗風景線」，將暴徒稱為「民主鬥士」，這是何其諷刺，又是何其虛偽。

相對於美國國會山莊騷亂，香港反修例黑暴性質嚴重得多，暴徒兇殘得多，卻沒有幾個人獲得如此重刑，絕大多數被輕輕放過。例如一名暴徒以𠝹刀割傷警員頸部，原本被控企圖謀殺罪，後來莫名其妙改為有意圖傷人罪，結果僅被判監7年9個月。其𠝹刀只要稍為偏差，警員隨時喪命，如此嚴重的罪行，刑罰竟然還不如那名被控襲警其實並沒造成傷害的美國示威者，可見香港司法是多麼仁慈。

又如首名被控違反《港區國安法》的唐英傑，蓄意駕駛電單車衝擊警方防線並撞傷3名警員，也只是判監9年，審訊期間還以各種理由提出司法覆核並不斷上訴，浪費大量公帑。大家不妨想像一下，如果此事發生在美國，又會有甚麼結局？其實不用想像也知道，任何人只要有襲警意圖和動作，都會換來亂槍射殺，何況是以電單車撞擊警員。早前美國俄亥俄州一名手無寸鐵的黑人男子，只因交通違規而企圖逃跑，便被多名警員連開90多槍擊斃，身上留下數十個彈孔，這就是美國警察的執法標準！

紀綱一廢，何事不生，香港之所以鬧到如此地步，其中一個主要原因就是司法太過仁慈。警方針對黑暴事件先後拘捕逾萬人，只有2,800多人被檢控，其中被定罪者還不足一半，且大多是高高舉起輕輕放下，刑罰似有若無。饒是如此，有人還不滿意，民主黨早前甚至公然要求撤銷所有因反修例事件而被控告的人，並特赦已經在囚人士。其理由是，「一邊提出重建關係，一邊持續控告青少年，政府意欲重建關係的決心難以讓人信服。」這分明是本末倒置，邏輯混亂，如果政府為了重建關係，而放棄法治特赦暴徒，這才是對香港最大的禍害，豈止難以讓人信服而已。

民主黨之流不是言必稱美國嗎？美國警察如何對付示威者，美國司法如何嚴懲暴徒，難道他們不知道？在美國，只要是蓄意向警員投擲汽油彈的行為，便已構成企圖謀殺罪。如果根據這種美式標準，那班到處掟磚和汽油彈的香港黑暴，注定把牢底坐穿。