港府向內地提出「逆向隔離」方案，冀加快兩地通關，消息一出，本港各界無不翹首以盼。然而，觀乎內地堅持動態清零，防疫措施極之嚴謹，逆向隔離和閉環式通關能否在短時間內落實，委實令人無法樂觀。

對比香港日前再上破萬宗確診，深圳和廣州的單日新增確診不過是兩位數甚至個位數，但當地政府即進入高度戒備狀態，部分場所暫停營業、中小學和幼兒園停課、部分交通工具服務暫停。再講，中港兩地對檢測病毒的標準不同，內地比香港高規格，若香港不採取內地的高標準，即使閉環管理做得密不透風，內地亦未必認可；若採內地高標準，則可能許多隔離人士不符入境內地資格，到頭來一樣無法疏導需求。更不必說，港府防疫向來甩甩漏漏，連國家領導人7‧1訪港，港官所謂閉環管理也是漏洞百出，令人毫無信心。

再看看四川成都宣布本月1日至4日在全市範圍內開展全員核酸檢測，期間民眾要留在家中。官方雖未提及封城，惟大批民眾擔心物資緊缺，封控前瘋湧到傳統市場、超市等搶購豬肉、新鮮雞和蔬菜瓜果等物資，街道擠滿人群，收銀處大排長龍，生豬肉、鮮雞塞滿一車，場面極之大陣仗。當地單日不過新增百餘宗個案，地方政府已經嚴陣以待，香港防疫根本無法做到內地標準，試問兩地通關怎麼不是遙遙無期？

尤其內地官場嚴格執行高官問責制，地方爆疫，父母官隨時烏紗帽不保，防控手段由是沒有最緊、只有更緊。看來，除非中央下達明確指令，保證通關後若疫情反彈，地方官員也毋須問責，中港通關才有真正恢復正常的可能。既然如此被動，港府不如先謀與國際通關，同時盡量做好逆向隔離的準備，切忌顧此失彼空蹉跎。