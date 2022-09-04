不少美國人誤會了，以為最大的對手是中國，終日叨念着要壓華制華，其實美利堅真正的禍患不在其外，而是在蕭牆之中。近日《經濟學人》聯同另一機構，訪問了過千個美國人，問他們認為國家在未來10年內，會發生內戰嗎？答會的受訪者高達43%，比答不會的高出約10%。同類的民調在去年也做過，只是今年比起去年，相信國家將陷入內戰的人更多。

美國是世界第一軍事強國，擁有最多殺人如麻的武器，一旦爆發內戰，比起其他任何國家都要危險。美利堅最不應該打內戰，如今卻面臨極大的內戰危機，西方文明走到這一步，豈不諷刺？

筆者近年像老太婆一樣囉嗦，反覆提醒世人，當前人類的第一大危機，是走向集體低智化，不少人很容易聽信謠言，很容易受政治野心家操弄。美國要爆發內戰，一點也不奇怪，容我大膽說句，在2019年香港的反修例風波期間，要不是中央意志堅定，把槍桿子抓牢，維港兩岸也恐怕早已陷入內戰之中。美國人背後沒有「阿爺」掌舵，他們口宣崇尚民主，每個人都是獨立的個體，都擁有自由意志，正因如此，當然就可以自由地選擇投入內戰了。

2019年的香港之所以危險，是因為當時的輿論太開放，開放得全無法度，而民智又低，政治野心家蓄意煽惑，火藥庫就被輕易點燃起來。今日美國最大的弊端，同樣是在於對輿論的管束太少，像前總統特朗普一類的混世魔王，不停在網絡上播弄風雨，使勁地替支持者「洗腦」，說國家的政權是給民主黨非法竊取了。

美國勝在蠢人夠多，竟然信以為真，既是如此，國家將要面臨蕭牆內的血拚，也就不足為奇了。