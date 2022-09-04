英國執政保守黨黨魁選戰結束，誰將接替約翰遜成為新黨魁及首相，日內將有公布。惟貴為大熱的外相卓慧思未登大位已鬆毛鬆翼，日前竟發表對法國有失偏頗的言論。英國倘由這樣一位「未登天子位，先行牙擦蘇」的人擔任首相，屆時高唱《天佑女王》已不足以應付需要，得自行好好睇路才是。

本來在一個「海軍鬥水兵」的選戰中形勢大好，根本沒甚麼值得沾沾自喜，但卓慧思卻自嗨得當被問到法國總統馬克龍是朋友還是敵人時，竟煞有介事的說需憑對方的實際行動而非口頭說話來決定，替近年出現暗湧的英法關係火上加油。

正如馬克龍回應指，若英方不能明言彼此是友是敵，兩國將面對嚴重問題。前英國駐法國大使里基茨亦批評卓慧思對法國是英國多年來的密切國防及安全夥伴出現了誤判，藉侮辱法國總統來吸引廉價笑聲，做法完全不負責任。

眾所周知，「日已落帝國」國力早已今非昔比，英國皇家海軍航空母艦威爾斯親王號日前爆出螺旋槳軸受損拋錨的瘀事，是該艦繼漏水事件後又一笑爆嘴新聞。英國若不視法國為友，兩國只隔着一個海峽，英艇究竟還有多大的本事，實在惹人關注，這就是「國防及安全夥伴」之謂了。

英法去年雖然就着捕魚權鬧得頗不愉快，法國甚至曾扣留英方船隻，但卓慧思與英媒卻先後將馬克龍政府的行動，扭曲成與為競逐法國總統選舉有關，將外交層面的議題一下子拉回屋邨師奶說三道四的層次，手法也不可謂不親民。然而，法國選民關注的何曾是捕魚呢？但正如屋邨師奶最愛圍攏在連鎖快餐店邊歎冷氣邊講是非，誰會在乎事實與真相？只求以最廉價的手法博取最廉價的笑聲。從政治人物到國民水平，英國的衰落是全方位的。