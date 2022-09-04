香港經歷了2019年黑暴及近3年的新冠疫情，加上正處於強國博弈漩渦中，反中亂港者更借機炒作，令部分境外人士對香港情況存在誤解或了解不全。為解除誤解和抹黑，有必要向外解說香港社會的真實情況。

隨着本港的疫苗接種率不斷提高，港府及海外國家相繼放寬出入境限制。現在正是合適時機，讓本港各界恢復與海外夥伴的往來並主動接觸新興市場，做到說好香港故事、說好中國故事。

東盟是中國「一帶一路」倡議及全球最大的自貿協定《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）的核心成員，與中國關係密切。加上東盟是香港第二大貿易夥伴，佔本港貿易總額的12.1%，是香港必須與之建立更緊密合作關係的地區。

筆者所屬政黨今日將組團出訪東盟國家，期望雙方加強了解，以正謬誤，深化雙方的經貿和民生方面的互聯互通，共同促進區內繁榮穩定。透過拜訪當地商會、專業團體、青年群組及投資者，介紹香港最新的社會、經濟狀況，宣傳香港在粵港澳大灣區發展的角色及機遇，以此鞏固及促進香港與東盟國家的投資及經貿往來，說好中國故事、香港故事。此外，我們亦會了解當地的經濟發展前景及經濟狀況，收集和整理好意見後，會適時向特區政府提出更加積極的經貿政策，進一步加強香港與東盟地區的經濟連繫。

國家「十四五」規劃明確了香港「八大中心」的新定位，副總理韓正亦在第7屆「一帶一路」高峰論壇上指出「香港是共建『一帶一路』的積極參與者、貢獻者，也是受益者。」筆者期望香港各界把握新時代機遇，鞏固獨特地位和優勢，積極參與共建「一帶一路」，向國際社會說好中國故事、香港故事。