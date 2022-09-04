在本屆政府實施對5萬名合資格長者每月領取「變相年金」之前夕，一個團體召開記招，公布長者自殺率有升無減的情況分析，更有苦主家屬分享痛苦心路歷程，哀嘆港人「壽則多辱」，真實的「臨老唔過得世」的晚景淒涼，令聞者傷心，聽者流淚。誠然，社會福利署落實長生津的改善不是用來回應該記招，但長者自殺率高是不爭的事實。

香港人長壽情況位於世界各地前列，但若不是國家主席習近平所說「年紀大了得到的照顧更好一些」的話，則是「壽則多辱」了。因此，9月1日落實改善了的長生津，只能說是遲來的春天。何況，這個春天只給約5萬名合資格的長者（社署估計的受惠人數字），那麼對比全港「兩個長者便有一個窮」的45%貧窮率（58.4萬名窮長者），這個春天的時間是否太短了？太吝嗇了？

根據死因裁判庭每年公布的自殺數據統計，60歲以上長者去年的自殺死亡宗數創1973年以來新高，共446宗，相比青少年自殺人數高出30%至40%。團體研究分析有兩大特點：一是男性自殺比率較高，求助比例較低，同男性自尊心理因素有關；二是結構因素，多是獨居引致孤獨感日增，也促成長者自殺念頭增加。可見，只改善長生津、給合資格長者每月多995元的生活津貼，也不等如可讓長者安享晚年。人文的關懷才是無價之寶。

長者除了需「老有所養」，更需老有所愛、老有所關懷關愛，遠離孤獨隔離。對此，公屋長者的自殺頻仍，已不斷敲響社會的警鐘，可是仍未得到相關政府部門的關注和解決「居家安老政策」與「富戶政策」的自相矛盾，續把同住在職青壯親屬驅離公屋，讓單老或雙老孤獨生活。公屋變成老人邨，又豈符習主席的要求，讓長者「得到的照顧好一些」？