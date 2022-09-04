香港人口怎麼了？日前政府統計處公布，今年第二季勞動人口數目為343.1萬人，較第一季減少逾5萬人，去年同期比較則減少逾13萬人，其中以25至39歲年齡群最為顯著，少逾兩萬人。若以教育程度細分，持有專上教育學士學位人士嘅整體人數，亦較上季少近兩萬人。學者推斷勞動人口減少涉及移民潮，政府要阻止人才流失，讓市民重拾信心。之不過信心一旦喪失，要重拾邊有咁易吖？若然連阻止人口流失都難，所謂「搶人才」，真不知從何處搶起？

呢！根據《小學概覽》列出各區小一上學年和今學年嘅核准開辦班數，全港18區均有學校須縮減小一班數，63間學校共縮70班；減班數目最嚴重嘅地區係屯門，9間學校各減一班小一；此外，收生重災區之一嘅東區，今年縮班情況亦相當嚴重，共有6校減班，全區較上學年共減8班小一。

從勞動人口減少及小一縮班嚴重，都同「移民潮」唔多唔少有直接關係。尤值得關注嘅係勞動人口流失嘅近兩萬人，屬學歷較高及壯年一群，這對於新政府說要「搶人才」，特別係創新和科技專業人才，恐怕更不易，皆因連基層勞工都進一步萎縮，加上本港人口老化明顯，是以香港未來即使疫慌受控，中港恢復通關，經濟復甦有序，卻因勞動人口大幅減少，恐怕對經濟成長造成一定阻礙。

至於移民潮重創教育界，數字會說話。小一縮班嚴重，若然情況持續，意味「殺校潮」將至。事實上，除咗大量學生移民，根據教育局資料，本學年公營及直資中小學教師流失率分別高達7.5%及8.4%，合共流失4,050人。日前剛開學，大把學校仍在「急聘教師」，可見教師流失確實嚴峻。都說有危就有機，敢問「機」在哪裏？