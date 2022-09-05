功夫茶：百病纏身仍露宿　港府支援要充足

以天為被，以地作席，四海為家，聽落去頗有古代任俠嘅味道，好似幾豁達瀟灑！之不過，今時今日喺香港地，流浪絕對唔係一件瀟灑嘅事，相反，仲要幾淒涼添！皆因喺香港地，莫講話公園，要搵個乾淨嘅天橋底都唔容易，況且治安又差，成班南亞兵團連執紙皮嘅阿婆都唔放過，無家可歸隨時變橫屍街頭，都咪話唔驚！

唔好以為流浪漢就一定係乞兒，如今香港地，好多人有工開，都唔一定擁有一個固定嘅居所！皆因樓價高企，公屋又輪唔到，劏房租金都絕對唔便宜，唔係人人可以負擔；再加上近年嚟經濟不景，好多老字號、大企業都紛紛倒閉，成班打工仔話失業就失業，好彩嘅勉勉強強搵到啲散工維持生計，都未必畀得起租金。愈嚟愈多研究同調查發現，本港近年嚟無家者人數有激增趨勢，同時間，無家者嘅悲慘遭遇，亦開始受到關注！

呢嗱！近排就有團體訪問咗109位無家者，發現近90%無家者曾經喺露宿期間身體不適，其中以牙痛同四肢關節問題最為嚴重，然而基於各項因素，導致好多無家者唔肯主動求醫！例如話經濟因素，睇醫生絕對唔平，好多無家者寧願自行購買成藥，甚至等待自行痊愈；又例如無家者好容易遺失個人物品，近70%無家者曾經被人偷取藥物、身份證同財物等等，見過鬼唔怕黑咩，邊有人仲敢買藥呢！

況且，唔一定係被偷嘅，有時自己整唔見都唔出奇！唔見咗絕對唔係事小㗎，有一位受訪者因為得番一隻牙，曾經花費15,000元去配過一副假牙，殊不知轉個頭唔知係被偷定點，總之就唔見咗，邊度搵錢再配一副呢？另外，病識感不足都係無家者較少求醫嘅原因之一；好多無家者其實都好努力工作，所謂「得閒死唔得閒病」，少少唔舒服梗係容易忽視，結果就變成大病痛！

面對如此慘況，尤其係無家者人數激增，香港再多志願組織，始終係力有不逮，惟有港府出手，方能有轉機！有團體就呼籲港府訂立「無家者友善政策」，包括提供固定地方畀無家者儲存物品，又或者設立有醫生隨隊嘅外展服務，鼓勵無家者求診等等。簡單啲嘅方法，可以每日開放臨時收容中心，設立免費健康檢查同相關醫療服務，又或者提供基層醫療服務等；甚至港府只係延長公眾浴室開放時間，提供免費洗衣等服務，都已經令好多無家者受惠！

無家者只係遭遇比較悲慘嘅一群，並唔代表佢哋未曾為社會發展作出貢獻；況且有頭髮邊個想做瘌痢，邊個唔想擁有屬於自己嘅家！導致樓價高企嘅元兇係邊個？自然係制訂房屋政策嘅港府啦！港府種嘅因，自然要承擔番個果！無家者嘅人數唔係功夫茶定嘅，假如天下太平，人人有屋住，邊仲有人肯以天為被、以地作席呢？