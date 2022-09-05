世界視線：正視當今俄國　排除偏見盲點

19世紀至今，英美霸權對俄羅斯一直掌握着影響全世界的話語權，有多少偏見及盲點，我們真要持批判的智慧看待。

18世紀俄羅斯因為彼得大帝（1672-1725年）的西化改革開始成為歐洲強國，到了女皇葉卡捷琳娜二世（1729年出生）的長時期統治（1762-1796年），與奧地利及普魯士三分波蘭，成為中歐強國。不過，俄羅斯曾經被拿破崙於1812年入侵。整個19世紀，大英帝國一直視俄羅斯為大敵，英法兩國在1853至1856年就發動對俄的克里米亞戰爭。這兩百年俄羅斯一直被標籤為落後、野蠻及獨裁。

第一次世界大戰之後，西方國家立即組織代表地主及資本家利益的白軍入侵蘇聯，企圖推翻新成立的蘇維埃（共產黨）政府；到二次大戰，納粹德國在全面控制歐洲大陸後，於1941年中更入侵蘇聯，造成蘇聯軍民二千多萬人死亡及巨大破壞。蘇聯這時期在史太林管治下，無疑是個相當殘酷的政治獨裁體制，使人民蒙受政治迫害及作出極大犧牲。但今天我們不能不承認，這也其實是蘇聯政權當時不能不用封閉及內部整肅，對付西方資本主義世界圍堵及打壓。最後，蘇聯二次大戰能成功打敗納粹德國及創造了高度工業化社會，都是偉大的成就。

由冷戰時期、1991年底蘇聯解體至今，以美國為首的北約，還一直以種種顛覆圍堵的手法威脅（包括如今支持烏克蘭做戰爭代理人）及企圖削弱俄羅斯。

歸根究柢，俄羅斯曾抵禦中古時期日耳曼、蒙古、波蘭、瑞典、芬蘭及英法德等國入侵，證明這是個具強大戰鬥意志及高度智慧的民族。經歷史太林獨裁統治的殘害及奉行霸權主義的失敗，更使戈爾巴喬夫帶頭作出政治改革及增加管治的透明度（其後的經濟災難根本是葉利欽盲信西方「經濟自由化」的惡果）。無論歐美如何貶低俄羅斯政制，它還是一個近乎西方「自由主義政制」的國家，普京如今更有超過80%人民的支持度，拜登恐怕連40%都沒有。

美國霸權主義政府如今其實正面臨戈爾巴喬夫時期的同一厄運，國債是天文數字，國家基建落後，貧窮到只剩下軍事力量，不少人民生活困苦，政治內部鬥爭激烈，甚麼時候美國可以走出一位能力挽狂瀾的政治社會改革的力量或領袖？

柏林自由大學哲學博士 史文鴻