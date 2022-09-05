娛圈單打：當姜濤都恨去南韓　更見香港沒落

當姜濤在電影中高呼：「我想去韓國！我想學多啲嘢！我想進步！」的時候，不得不再次令人慨嘆風水輪流轉。曾幾何時，港產片攻陷南韓市場，票房比荷里活大片有過之而無不及，那時南韓電影業仍處於起步，本國人民都不見特別支持。但時至今日，南韓電影、戲劇、音樂席捲全世界，不僅摘下奧斯卡最高殊榮，遠至南美、東歐也有粉絲，軟實力無遠弗屆。

在電影《阿媽有咗第二個》中，姜濤飾演的方晴被南韓娛樂公司相中，邀請他到當地組團受訓，方晴固然受寵若驚，其身邊友人甚至比他更雀躍。電影反映現實，當知今日南韓已成亞洲演藝界最高殿堂，人人以到當地發展為榮。然而，上世紀八、九十年代，南韓人倒是極迷港產片，極迷香港明星，張國榮曾是不少南韓人心目中的頭號偶像，無奈俱往矣。

三十年河東，三十年河西。今日的港產片，本地製作以小品為主，大製作必然是中港合拍。由於香港市場太細，電影人北望神州，合拍片的內容便必須符合國情，局限創作自由是必然結果。這是魚與熊掌的問題，要賺錢，便要有所取捨。

回歸初期還有《旺角黑夜》一類大膽反映現實的港產片，但今天你能想像，香港還會拍一套張栢芝演「北姑雞」、吳彥祖演「烏鼠」的電影嗎？反觀南韓影視作品多元化，甚麼類型都有，更帶旺旅遊、美容、時裝、飲食、電子科技等。九十年代後期，時任南韓總統金大中提出「文化立國」，現在終於結出豐碩的果子。