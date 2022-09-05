正論：數字未反映真實　防疫措施易錯失

上有政策，下有對策，任何嚴厲政策，假若得不到前線及市民的支持，也是枉然。抗疫接近3年，措施嚴苛，卻一直未能清零，第5波死灰復燃，確診數字重上萬關，當局表態，隨時逐步收緊措施，各界紛紛表憂慮，不是怕疫情再肆虐，而是怕防疫加辣，生活或多或少受牽連。

變種病毒蔓延，第5波死了近萬人，大部分為長者或長期病患，近日數字有反彈趨勢，有調查發現，逾一成受訪長者表示，與其家人曾經快測確診卻不呈報，不少受訪者不覺得未來疫情會嚴重，又認為再中招的病徵會較輕微等。令人關注的是，18%受訪長者沒有接種，或只接種一至兩劑疫苗，當中七成是因為擔心疫苗的安全性。

調查結果，相信並非當局樂見，一定數目長者與當下防疫措施背道而馳，尤其是瞞報確診，除了令到確診數字變得不可靠，這些確診者與密切接觸者在社區可以自出自入，一個人可以傳染多人，漏網之魚存在，清零只會是癡人說夢，再嚴密的防疫都是徒勞無功。

瞞報確診，累己累人，為何有人會鋌而走險呢？其中一個原因是怕呈報確診會對自己造成不便，當局早前調整防疫政策，70歲以上確診長者，若未曾接種或只接種一針新冠疫苗，必須送往專為長者而設的隔離設施，而不能如現時般符合條件便可居家隔離。坐7日「疫監」沒有家人照顧，不少長者都望而生畏，更怕同住家人亦受連累要送往隔離，影響工作，長者的憂慮不難明白。

當局把「高危」確診長者送往隔離，出發點是為了他們安全，希望提供適切照顧，免病情惡化。然而，任何政策若不了解民情，忽略實際情況，就有可能「好心做壞事」，適得其反，令部分長者瞞報確診，反造成防疫漏洞。人性的確如此，不論男女老幼，都不想失去自由，即使有多冠冕堂皇的理由，甚至關乎健康，總有人會心存僥倖，這是難以避免。

市民懼怕坐疫監，所以本港入境檢疫措施上月12日放寬至「3+4」安排，輿論大表歡迎。更有消息指，港府傾向11月前取消酒店隔離安排，亦有消息指港府內部仍有分歧，雖然當局昨日鄭重澄清政府對整體抗疫政策一直都是目標一致，但正如政府專家顧問劉宇隆所言，專家之間出現分歧是正常，最重要是對外發布政策一致。

政府專家顧問在谷針方面都是異口同聲，希望推高接種率，長者接種率未如理想，就連孩童也不放過，想把疫苗通行證年齡下降至5歲，社會上出現質疑聲音，如果疫情未因此而下降，政府還有甚麼招數可出，是否連襁褓嬰孩也要打針？政府抗疫招數套路早已見底，來來去去都是谷針或禁市，即是以大炮射烏蠅，難以命中，甚至會殺錯良民。

本地疫症究竟在何時見頂，相信專家也沒有確實答案。而至於能否有一日清零，恐怕大家都心中有數。香港因為堅持檢疫隔離政策，疫監嚇走了旅客，連本地長者也怕怕，官員何時會面對現實，便是香港與世界重新接軌之時。