對付疫情，只能應嚴時嚴，可寬則寬，不能拘泥於現有政策，因疫情新變，沒有歷史可依循；不能盲目相信權威，因權威只依從舊有經驗，可參考但不用盡信；不能因沒有條件便放棄，而是要積極創造條件。疫情涉及人命，不能以官僚主義對待，沒條件、沒先例便「躺平」不理，人命病亡是無可彌補的。內地方艙醫院是典型沒有條件便創造條件，香港有內地作為大後援，醫療檢測人手設備不足夠，中央號召，便八方支援，沒有任何理由可推搪。

面對BA.5變種病毒，以往的做法證明作用不大。疫情還在惡化，且對疫情多不了解，不僅長者受害，幼兒亦成高危，長新冠正逐步顯現。群體免疫、疫苗防疫都成謊言，不可能為了維護專家的假權威和政府顏面，而繼續以謊言主宰防疫政策。

香港現時已是病毒四播，無從追究阻截，政府缺乏追蹤傳播鏈的能力與意志，基本上已是躺平，不去追溯，因而一、兩幢樓宇的封閉檢測意義不大；即使一、兩幢樓宇可以清查、清零，在它們之外，病毒橫行，防不勝防。在此形勢之下，不作較大的小區全員檢測，並且各小區聯動，是沒法在大面積內把病毒阻截、消滅。全民檢測是因為病毒四處散播，不全面阻截，患者便此起彼落，重複感染。政府防疫治疫是疲於奔命，卻無效果，病患病死者增多，到某個飽和點才回落，回落之後還可以因新的變種病毒再增長，長新冠症候便波及社會大多數。

根據患病與病毒顯示的規律，隔離時間可縮短。可是，在全社會病毒充斥的情況下，在社區內感染的機會巨大。若無全社區的病毒散播資訊，香港放寬隔離，是放羊入虎口。內地方法雖是擾民，卻是最笨也最徹底的清查，才可對症下藥和有序放寬。香港連紅黃碼也缺實名制，無從追查患病源頭與傳播鏈，哪來抑止疫情的能力與條件呢？結果是勞而無功，老弱病殘者死亡日眾，長新冠遺害深遠。

要解脫困境，一是全民分小區檢測；二是實行紅黃碼即時實名化；三是與深圳全面接軌，不僅逆向隔離，而是用同城化來挽救香港經濟民生；四是對外通關閉環為主；五是只能在疫情有方法控制下，才着力恢復內外正常通關，期間政府應以財力多方救濟基層民眾，穩定社會。還有許多方法可取，能否集思廣益，端看政府社會是否有心。