戈爾巴喬夫死了，比他親手埋葬的前蘇聯晚死了30年。此時正是前蘇共的國安官員、現任俄羅斯總統普京在打一仗「特殊軍事行動」的戰爭，收拾前蘇聯崩潰解體的舊山河。從1985年戈爾巴喬夫當上蘇共總書記，到1991年蘇維埃加盟共和國解體，只用了6年時間，就將世界上第一個社會主義國家「玩死」，堡壘最容易從內部攻破，「中央出了修正主義最危險」，一點不錯。

拉長歷史鏡頭就知，前蘇聯不是亡於戈爾巴喬夫，而是亡於赫魯曉夫。1956年，時任蘇共總書記赫魯曉夫做的秘密報告，全盤否定史太林，背離馬克斯列寧主義，背叛共產黨領導的革命事業，推行所謂「自由化」的改革，對美帝盲目求和，這些都為美國和西方「和平演變」蘇聯埋下禍根。

赫魯曉夫的修正主義路線，受到毛澤東領導的中國共產黨的系統性批判，受到蘇共內部的抵制和反對。1964年赫魯曉夫下台，他的足以令蘇聯「改旗易幟」的修正主義路線亦被叫停。20年之後，冒出了戈爾巴喬夫，繼續赫魯曉夫的「未竟事業」。毛澤東說過，帝國主義把「和平演變」的希望寄託在共產黨的第三代、第四代身上，果然應驗！

戈爾巴喬夫的問題，是在於完全被美國和西方的意識形態、價值觀忽悠，這套說詞是這樣的：共產黨領導的社會主義國家沒有民主、自由、人權和法治，這樣的國家難以發展經濟，因市場被窒息，只有實行美國和西方的政治制度、經濟制度，實行美國和西方的民主、自由和開放，經濟才能發展，才能現代化，美國和西方願意幫助蘇聯完成這樣的改革開放。

戈爾巴喬夫天真幼稚，馬列主義水平低下，缺乏對資本主義、帝國主義本質的認識，缺乏革命鬥爭歷練，缺乏對社會主義制度優越性的真正了解，缺乏對蘇聯社會存在問題的正確認識，三下兩下就被老美帶進了溝裏，萬劫不復！