為了中期選舉，美國總統拜登可謂拚了老命，最近火力全開，接連抨擊前總統特朗普「讓美國再次偉大」的政治主張，措詞愈來愈激烈，甚麼半法西斯主義、極端主義等等，絲毫不留情面。結果惹怒了特朗普支持者，有人揚言刺殺拜登及部分華府高官，有人更發表內戰宣言，簡直駭人聽聞。這就是所謂的「民主燈塔」，既可笑，又可悲。

有西方雜誌發表一幅漫畫，畫中的美國自由女神像在玩「一字馬」，腳下的底座已開始分裂崩塌，女神仍捧着《獨立宣言》並高舉火炬，而火炬剛好將頭頂上的「美利堅合眾國」燒斷成「美利堅分眾國」。由「合」變「分」，正是美國社會現實。

顯而易見，隨着政黨惡鬥加劇，美國正面臨南北戰爭以來最嚴重的分裂，各州逐漸分成紅藍兩個集團，壁壘分明，勢成水火。尤其針對墮胎權、槍械管理、非法移民和公共衞生等問題，各州自行其是，互相排斥，令人很難相信這是一個統一的國家。而這種分裂局面正是政客們造成，他們無力解決各種社會問題，一味煽惑民眾，挑動民粹，將美國一步步推向極端主義和納粹主義。照這種趨勢發展下去，美國爆發內戰一點也不奇怪。

如果民主黨在今次中期選舉中失利，拜登政府必將徹底淪為跛腳鴨；如果共和黨特朗普在後年總統選舉中東山再起，美國必將出現更嚴重的分裂和混亂。道理很簡單，今天特朗普遭受「抄家」侮辱，以其睚眥必報的性格，日後必定以牙還牙，等待拜登以及民主黨的可能是更難堪的羞辱。美式民主淪為黨同伐異、公報私仇的工具，不是很諷刺嗎？

香港有「人一黃，腦就殘」的說法，美國也一樣，只要陷入政治狂熱，便沒有理性和人性可言。看看那班特朗普的狂熱支持者，不是種族主義者，就是新納粹主義者，有幾個頭腦正常？這種狂熱分子一旦把持國家機器，不僅是美國社會的禍害，而且隨時成為全世界的災難。他們無法解決日益惡化的國內問題，必然會將禍水外引，對外製造事端甚至發動戰爭，正如當年納粹德國一樣。所以說，美國是世界最大亂源，一點也不誇張。可悲的是，世界上許多人至今還看不清美國好戰好鬥的本質，一直將其視為自由民主典範，對其頂禮膜拜。不少國家和地區更甘願聽其擺布，助紂為虐。