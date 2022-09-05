新政府被形容為「武官治港」，皆因由特首到司局長都不乏紀律部隊出身。奈何7月開局至今，本港治安不斷惡化，尤以南亞兵團的街頭暴力案件最為嚴重，以至沉寂了一段日子的持槍打劫案都再重現，惟至今仍未見「武官」對此表示重視，遑論加強打擊。

南亞假難民與本地黑幫勾結形成治安大毒瘤，製毒販毒、嫖賭飲吹、打家劫舍、街頭械鬥無惡不作，僅最近一星期便發生兩宗血腥暴力案件，一名南亞漢遭一批南亞漢在油麻地當街劈死，另一名南亞漢在元朗被另一批南亞漢亂刀斬斷左掌，全部疑與毒品利益有關。而南亞兵團連老弱婦孺甚至露宿街頭的阿婆都唔放過，照搶其錢包可也，更是人神共憤。

正如本報多次指出，導致今日局面，全因港府假仁假義，對假難民中門大開，不肯退出聯合國《禁止酷刑公約》，又不肯設置禁閉式難民營，反而對這些來港只為搵快錢的假難民濫發「行街紙」，讓他們四處作惡，市民惶惶不可終日。人們實在不明白，回歸都已經25年，既然公約是港英年代加入，現在退出又有甚麼問題？連歐洲國家都對真正難民關上大門，美國甚至在邊界興建圍牆阻擋，只有香港對假難民無任歡迎，出錢出力養大治安毒瘤靠害自己，過去8個財政年度已耗用72.7億元，猶如無底深潭，究竟所為何事？

都說英國人臨走前埋下眾多政治地雷，回歸後逐一引爆。反中亂港勢力叱咤廿多年後好不容易被國安法收拾，現在又爆出南亞毒瘤這個更大的炸彈，說背後沒有「內鬼」配合，根本不會有人相信。上屆林鄭政府對此置若罔聞不足為奇，但到了今屆愛國者治港，加上主要官員都是武官出身，如果繼續放任自流，則無論如何說不通。