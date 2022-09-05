世界衞生組織初步打算在明年中期，宣布新冠肺炎大流行結束，這一場打了近3年的疫戰，世衞認為快要到頭了。

古人說「大疫不過三年」，意思是指再大規模的瘟疫，也會在3年之內完結。不過，熟悉歷史的人就知道，這只是含糊籠統的說法，事實上未必盡然。譬如明朝萬曆七年，最早在山西的孝義縣爆發鼠疫，但朝廷防堵不嚴、救援無力，致使疫情一年比一年嚴重，最後要待至萬曆十六年方能止住。這一場浩劫歷時9年，估計死者多達數百萬人，可見大疫不一定是止於3年。

清朝順治十年，天花病毒開始由西南地區傳入北京，都城嚴防死守，但兩年後疫情非但未能平息，還愈發嚴重，順治帝被嚇得不敢在宮中久留，乃遷往京城南20里的地方居住。可惜「是福不是禍，是禍躲不過」，天花病毒在京城一直無法遏止，順治帝最後也是因染疫而死，死時乃順治十八年。這位大清皇帝花了6年時間，試圖躲過病毒大流行的日子，結果卻仍是逃不出疫魔之手。

至於新冠肺炎疫情流行3、4年之後，是否就能結束，目前言之尚早。台灣素來自稱是防疫模範生，但自從新一波疫情在近月大爆發之後，至今依然肆虐，當地單日的染疫死亡者，達40人以上，按人口比例計算，比香港更嚴重。台灣尚且如此，其他地區就更不消說。

冬季在即，新冠肺炎病毒隨時又會出現變種，世界各地仍須戒慎恐懼，可別以為疫情快將結束，便掉以輕心。反倒是中國內地的態度謹慎而可取，不在疫患面前輕易「躺平」，因為歷史告訴我們，若然碰上嚴重的疫情，可以為禍3年之後，再有3年。