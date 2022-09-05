澳洲總理阿爾巴內塞稱，將再審視中資租用達爾文港的租約，回應外間因此引發的安全疑慮。承租的中國嵐橋集團強調公司並非由中國政府控制，又稱根據租約，緊急情況下澳洲國防部和澳洲盟友獲授權優先在達爾文港停泊。然而人類只會相信自己願意相信的事情，西方炮製的中國威脅論亦然。

與其說中國製造威脅，倒不如說是由山姆大叔設計，然後交由西方多國代工生產，再套上「made in China」的標籤。以白羅斯為例，總統盧卡申科上月視察明斯克一所電單車工廠，在得知車頭燈、引擎、車胎的生產地均是中國後，當場斥責官員：「若我們明天遭制裁，甚麼都生產不了。」廠長連忙解釋用進口零件的利潤更可觀。

相比起那些對美國唯命是從的歐洲國家，盧卡申科敢與俄羅斯站一起，已說明他並非美國的應聲蟲，但他也認為依賴中國作為材料主要供應國，隨時會被弄得雞毛鴨血。這種擔憂是合理的，因為地球上確有一個國家要麼透過軍事手段入侵別國，要麼發動制裁，打壓競爭對手與眼中釘，甚至還偷雞摸狗的竊聽盟友，伊拉克、利比亞、敍利亞、德國，乃至曾經歷廣場協議的日本、阿爾斯通集團事件的法國，曾受威脅的苦主不能盡錄。

觀乎新疆人權議題近日又被瘋狂炒作、西方政客輪番訪問台灣，對大陸肆意挑釁的真正用意已是彰彰明甚。要是中國某天也被巧立名目的遭施加制裁，諸如白羅斯等國並非退回去做沒甚賺頭的工業，而是只能望天打卦，因為自家生產商早已因生意淡薄結束或萎縮了。「中國威脅」實為「中國遭惡意制裁打壓，因此間接對其他國家構成威脅」的簡稱，這是吹奏「紅色滲透、無聲入侵」，只見樹木、不見樹林者永遠無法明白的。