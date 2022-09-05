《阿房宮賦》最後一段講七國滅亡但沒有總結失敗教訓：「嗚呼！滅六國者，六國也，非秦也。族秦者，秦也，非天下也。嗟夫！使六國各愛其人，則足以拒秦。使秦復愛六國之人，則遞三世可至萬世而為君，誰得而族滅也？秦人不暇自哀，而後人哀之。後人哀之而不鑑之，亦使後人而復哀後人也。」香港回歸25年，教育徹底失敗，成黑暴重災區，家長大失信心，「孟母三遷」此起彼伏。63間學校小一減70班，教育局教育界卻不反省，只賴生育率和移民潮。

香港教育政策、系統及結構失敗，有十大原因：一、回歸後教育全無去殖化；二、校本政策變質為放任不管；三、升國旗唱國歌在黑暴後才全面在學校推行；四、愛國主義教育繼續靠邊站；五、《蘋果日報》等顛覆紙媒成學校必訂必推課外讀物，甚至部分內容成為教材；六、反中亂港教師組織透過其教師會員滲透影響，對學生散播分離主義和分裂意識、散播疑中恐中仇中的反共意識；七、通識科進一步令國民教育、公民道德教育變得可有可無；八、學校開綠燈讓戴耀廷及政黨議員到校辦講座，推「違法達義」和佔中行動，宣揚「真普選」等反中亂港意識形態，煽動學生仇恨意識反建制；九、教育局、考評局內「黃屍」官僚當道，實現「木馬屠城」；十、八大院校學生會成立黑色暴亂的司令部，大學生成為暴動的主力軍，難道大學失控是突然而來嗎？如中大校長段崇智縱暴責警，仍可偷步延任3年，若不是校董會失職，若不是時任特首兼校監林鄭月娥縱容包庇，可以這樣胡作非為嗎？

倘李家超班子不諱疾忌醫的話，請發動全港教育界深入總結和反思香港教育回歸25年的得失和經驗教訓吧！勿重蹈「後人而復哀後人也」。