毒品問題一直係香港存在嘅嚴重問題之一，呢，又有販毒集團趁暑假做一些光頭佬擔遮──無髮（法）無天嘅事！老朽所指就係吸納青少年參與毒品活動。

警方針對毒禍，喺上月中旬至月尾展開掃蕩行動，期間偵破168宗毒品案件，檢獲氯胺酮（俗稱「K仔」）、大麻及可卡因等總值約7,600萬元嘅懷疑毒品，拘捕包括「幕後黑手」等共250人，當中包括20名未成年人士，有半數仍然就學，當中16人涉及製毒或販毒罪行。涉案最年輕嘅只有14歲，被揭藏10包共重15.1克懷疑可卡因，警方相信男童係受毒販利誘，以每包數十元嘅酬勞協助「派貨」，已被落案起訴一項販毒罪，以相關毒品重量計，一經定罪，可判監5至8年。

毒品害人，影響一生！無奈青少年涉毒案持續高企，根據警方數字，單計今年上半年已有逾200人被捕。警方強調絕不姑息招攬青少年販毒嘅不法分子，並會向法庭申請加刑，呼籲年輕人潔身自愛。之不過，老朽又納悶，警方經常掃蕩無牌樓上吧，代號又係「犁庭掃穴」，又係「五角行動」，雷聲隆隆，確係威係勢！但盲嘅都知呢啲酒吧藏污納垢，亦係荼毒青少年嘅萬惡淵藪，根本一間都嫌多，何以佢哋掃極都有？會唔會係假掃場，真販毒，成為黑幫收入之來源？

香港之所以成為「毒港」，毒品愈掃愈有，而黑社會未見收斂，是否佢哋恃住有保護傘目無法紀？是否帶勇之人淪為「無間道」兵賊難分？要令香港社會河清海晏，不來一次徹底嘅清洗太平地，「毒港」之惡名豈可除？

眼見咁多青少年誤墮毒網，前程盡毀，老朽痛心之餘，更盼政府嚴肅跟進，否則難以落實阿爺冀盼嘅青少年「用火熱的青春書寫精彩的人生」！