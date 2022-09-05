新冠疫情業已成為一場深未見底的全球性健康和經濟社會危機，滯脹階段迫臨，西方經濟模式更近乎全面失效，傳統的經濟和市場基礎動搖甚至「大洗牌」，各地經濟景氣紛呈收縮甚至瀕臨崩潰，引發全方位的風險溢出效應、連鎖負面效應，形成經濟發展向下螺旋的惡性循環，更令疫後復甦變得舉步維艱！

面對沉重的政經壓力，美歐等國迭將防疫戰線後撤，更在紓困、貨幣和政治制裁政策失誤的推波助瀾下，將全球推進新滯脹時代，經濟和市場活力更是顯著下降，香港亦被波及而承受負面衝擊，無力感、疲勞感和「躺平」感漸次浮現，更在抗疫和發展的三岔口前徬徨焦慮。

受到內外各個因素的影響，香港今年的經濟表現差強人意，雖曾大致消化不利因素，經濟有望見底，但疫情遽變和防疫管理有疏漏，令準備好的復甦預期戛然而止，既可惜又是教訓，政府需以新思維再作新部署，在防疫和經濟之間尋找新平衡，以支撐和引領香港經濟打開新出路。

穩定、可預見和可持續是經濟發展的支柱，但新冠疫情在地緣政治、意識形態、環境氣候和政策失誤等「外力」的加持下，成為撲襲全球的「不變怪獸」，全球經濟和市場格局已遭輾壓，產業生態和消費習性亦遭顛覆，景氣暴風雨正在成形，美國和歐元區更成滯脹衰退的重災區，其經濟危局、振興無力的頹態已是路人皆見，新一波全球經濟衰退潮會有多惡劣？大蕭條又是否真的在倒數？大家都各有盤算，各走自己的路，香港還要繼續死跟盲從？

作為中西薈萃、具有一國兩制優勢的國際都會，香港應走出時光隧道，以時代領航者為志業，善用內地的宏觀調控和經濟「雙循環」發展機遇，通過粵港澳大灣區的市場和資源，組建一條高科技高增長的生產鏈，推動經濟升級轉型，開創一個全新的經濟與金融格局；並以新思維、強領導、敢承擔，跳脫既有框架，用更大的格局去思考和準備，在下一隻「黑天鵝」出現之前作出超前部署，化危為機並在變局中展現良政善治、與時並進的動能和生命力。

為對抗全球逆風，適當施以政策支持，以超前部署形式撬動本地生產及需求，協助各行各業渡過難關。然而，市場的逐利避險本質，令提振經濟復甦、減緩疫病衝擊、區隔利益衝突和應對政治爭議方面，掣肘和嫌隙重重，因而需由政府強勢領導，重新設立一套多階段分層次的前瞻性指導框架和應急機制，着重果斷決策和廣泛諮詢，再輔以且戰且走的滾動式調整策略，實現效率與靈活的動態平衡。

從全球化至「半球化」和區域化，香港的未來出路在粵港澳大灣區和一帶一路規劃，藉作為中西方的經濟、文化交流平台，鞏固和提高香港在國際分工中的競爭力，掌握新時代的發展機遇和政策紅利。