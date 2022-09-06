特首說香港要發展與東南亞的關係來推動對外發展，這是香港幾十年來首次把發展的目光轉向東南亞，而不是英美發達國家。方向確定，但具體怎樣執行呢？

香港沒有關於東南亞發展的課程，中學沒有，大學沒有，有關的師資與專才也少。當然，經濟貿易或社會文化交流，都可以在實踐中學習。若香港真的把東南亞作為對外發展的重心，不能無為而治，一切放手市場調節。現時香港還未開展與東南亞的全面合作，單靠市場，改變市場觀望或無知的狀態，培養人才，建立相關促進制度，並不容易，頗費時日。國際上重大政策轉變的成功方法，都是要政府帶頭推行，用公帑和公共資源作引導。香港要從過往輕視東南亞，僅視作廉價旅遊娛樂之地，改為重視，將之視作今後發展的夥伴，政府須作出示範，訂出制度政策來。

第一當然是要知己知彼，作出研究。新加坡長期有東南亞研究所，專門進行各方面的研究、調查，作用不僅是學術和教育，更是作為政府決策的諮詢和參謀。香港沒有這樣的調研傳統，以往還可經中央政策組進行臨時的研究，今後若有特首政策組，更應設長期的調研小組專責此事。回歸初期，中央政策組曾委託我及其他智囊幾年裏調研日韓台發展，每月呈交報告。今天沒有專設的研究所，也可再採此法。同時，政府應與香港的大學合作開辦東南亞的專門研究碩士課程，在公務員學院的短期課程以外。

第二是香港要盡早加入區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP），更應同時與東南亞各國分別談判簽署雙邊自由貿易協議，包括投資與服務，乃至其他重要制度（如會計、仲裁、航運、檢疫等）的合作協議。政府的商經局要有專設工作小組，協調與促成這些協議的進度，全力推行，也請求中央政府協助盡可能在新一屆政府任期內將之落實，以此開啟香港與東南亞政府合作，建設兩地交流的制度框架，從而使公私各方可在框架指引支持之下發展香港與東南亞的關係。

第三是金融合作。香港與東南亞最大的合作範疇在經濟而言是金融和貿易，貿易可由自由貿易協議推動，金融需香港主動開放市場，引進東南亞的金融機構與資金，加強香港美元與人民幣離岸市場的作用，也可加強港元在區域發展的角色。這些都有待政府與金融管理機構協調磋商。