香港醫務衞生局局長盧寵茂日前發文，痛斥某外媒的一篇報道「造口業」，用宮廷影視劇手法繪影繪聲的描述「行政長官李家超傾向在今年11月取消酒店隔離政策，但遭醫務衞生局局長盧寵茂反對，因為盧欲收緊社交措施以推動與內地通關」。

留心觀察西媒報道手法的人會發現，這是在挑撥離間，搬弄是非，煽起矛盾，挑起內鬥。西方媒體對他們鎖定的攻擊目標一向就是這麼幹的，小目標，對港府抗疫工作這麼幹；大目標，對在全球各地從事顛覆他國政府、製造內亂和「顏色革命」也是這麼幹。這類媒體是打着「新聞工作」的旗號幹着政治工具的勾當。

一向是職業醫生、醫院院長的盧寵茂走進特區政府這個「熱廚房」，從政當上局長後就一下子嘗到了這滋味，就被政治工具「收拾」。因為「身臨其境」，盧局長對政治工具的卑鄙手法看得清楚。他指出，該篇報道內容大篇幅引用「知情人士」的內幕消息，繪影繪聲儼如「親歷其境」，卻沒有提供其名字，名字除了有「the people」（那些人），就只有「the person」（那人）。他斥這樣的內幕消息是否屬實似乎並不重要，而各大本地傳媒廣泛轉載報道，儼如真有其事，令讀者誤以為政府在抗疫上出現內部分裂及有矛盾，就達到了目的。西方媒體編造具政治目的假新聞，慣用的手法是：據權威人士透露，據消息靈通人士透露，據接近某某人士透露，據不願透露姓名人士透露……五花八門，煞有介事，好像自己的編故事很可靠、很權威似的。

當然，他們的編故事不會全假，而是有真有假，真假混合，「分析」之後得出他們想要的某些「結論」，作出引導。他們知道自己是在造謠，但是不擔心被揭穿，不相信「謠言止於智者」，他們只相信兩條：一是只要謠言造得巧妙，千百次重複是可以成為真理的。二是大多數人都不是智者，是可以被蒙騙和煽惑的。