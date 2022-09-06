美國前總統克林頓有一句名言：「這是經濟問題，笨蛋。」香港問題千頭萬緒，有各種各樣的原因，但歸根究柢還是離不開經濟因素。最近有項調查顯示，新一屆特區政府上任一個多月以來，市民對民生及經濟狀況的滿意率明顯下滑，其中對經濟狀況不滿意率大幅上升至61%，滿意率僅18%。由此可見，新政府的蜜月期不會維持太久，如果搞不好經濟民生，再多的承諾都會淪為空談，再好的願景都會成為空中樓閣。

新冠疫情沒完沒了，加上地緣政治持續緊張，當然會影響經濟民生，但香港主要問題在於本身產業結構單調，過度依賴地產和金融，製造業基本消失。這個結構性問題不解決，即使日後疫情結束，經濟民生也不會有太大改善。而經濟民生不改善，社會不滿情緒必然不斷累積，部分市民更將不滿情緒發洩在中央身上，以致人心漸行漸遠，令反中亂港勢力坐大，也令外部勢力有機可乘。這些年社會愈來愈政治化，佔中之亂、旺角暴亂、反修例黑暴，一亂未平一亂起，正是這個原因。

其實，香港回歸後經濟不是沒有增長，去年GDP比97年增加了108%，在發達經濟體中算是中規中矩。惟貧富懸殊反而日益惡化，許多基層民眾總是覺得現在的生活不如以前，原因何在？主要就是因為經濟發展不平衡，社會財富分配不平均，既得利益階層攫取了大部分發展成果，基層民眾僅剩殘羹冷炙，富者愈富，貧者愈貧，深層次矛盾不斷激化。

以粉嶺高球場的爭議為例，面對社會強烈呼聲，上屆政府已承諾收回部分土地興建公營房屋，但至今未能落實。早前環境諮詢委員會經過長時間討論，也沒有提出任何建議，只是要求當局補交資料，這一拖不知又要拖到何年何月，建屋計劃恐怕又是不了了之。很明顯，高球場收地建屋計劃阻力重重，正是因為既得利益集團從中作梗，有行政會議成員更充當其代言人。貧者立錐無地，富者田連阡陌，無殼蝸牛上樓愈來愈難，富豪權貴卻霸地享樂，怎能不激起民怨？

國家領導人不斷強調「破除利益固化藩籬」，「讓經濟成果更多、更公平惠及全體市民」，說的就是這個道理。不破除利益固化藩籬，即使蛋糕愈做愈大，基層市民也無緣享受。新一屆政府強調施政以績效為本，是耶？非耶？大家正拭目以待。