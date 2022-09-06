MIRROR紅館個唱塌屏幕事故發生一個月，再次傳來令人心碎的消息。儘管傷者阿Mo已由危殆轉為嚴重，但頸椎受到重創，醫生明言無法完全康復的機率高達九成半。本身為牧師的Mo父再發代禱信，悲痛兒子四肢癱瘓，原本活躍好動，現在卻只能每天躺在床上眼望冰冷的天花板，連睡覺也不得安寧。一字一淚，只能祈求有奇迹出現。

相信阿Mo絕非第一次擔任演唱會伴舞，但包括他自己在內的全港市民，根本無法相信香港的舞台機關竟然如此兒戲，對表演者毫無保障。一個大好青年一世無法活動，而相關電視台、主辦機構、承辦商、簽字驗收工程師等，至今人人龜縮，無人肯主動承擔責任。MIRROR 12子亦沒有一人公開慰問半句，電視台反而興高采烈宣傳MIRROR成員擔演的新劇將於下月播放。當然，世界不可能就此停頓，電視劇和演唱會亦沒有直接關係，但人情冷暖，世態炎涼，卻是不爭的事實。

政府的調查亦一如既往唧牙膏、歎慢板，警方雖然介入，但是否有人涉及刑事依然諱莫如深。難怪網民愈來愈質疑，當局是否礙於電視台大老闆為城中富豪，而對有關人等高高舉起、輕輕放下。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄坦言，「執法部門要慢慢做，希望公眾多給一點時間」；又表示正檢視租場機制，會與業界商討，在保障表演安全的前提下，減少對業界的影響，並會研究將「炒飛」刑事化。一個年輕舞蹈員從此終身殘廢，高官卻一味耍官腔，着緊如何遏止炒飛多於着緊傷者。整件事明顯是人禍，說是草菅人命也不為過，但港府如今卻予人冷處理之感。難道到最後只能嘆句「唔好彩」、「實屬不幸」便不了了之？誰能為阿Mo主持公道？