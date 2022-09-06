近日，台灣領導人蔡英文的民望拾級而下，以往她很受年輕人歡迎，如今風光不再，尤其是在20至24歲的年齡層，小英的支持度急跌了20%，使她急如熱鍋上的螞蟻。

年輕人之所以對蔡政府離心離德，是有幾個因素使然。最近柬埔寨的非法勞工事件，受害者以台灣人居多，支援工作卻以寶島政府最無能。蔡英文以台、柬兩地沒有外交關係為由，對營救工作百般推辭，不少人發覺，台灣居民在海外遇上麻煩，政府的助力甚至不如民間組織，既是如此，試問還要政府何用？

另外，寶島快將舉行縣市長選舉，蔡英文一度看重桃園市的原參選人林智堅。蔡林二人過從甚密，林智堅甚至有「小英男孩」的稱號。可惜，這位給小英相中的男孩卻不爭氣，他宣稱曾考獲兩個碩士學位，但在傳媒追查之下，卻發覺兩篇碩士論文都屬剽竊之作，很多段落竟然抄襲得一字不漏。

蔡英文聞訊之後，初時還是不願意割愛，更聲言要以全黨之力去救林智堅一人。然而，台灣大學和中華大學都不買帳，先後取消了林智堅的碩士資格。民進黨至此再難撐下去，才老大不情願地讓「小英男孩」退選。整個過程當中，蔡英文的所作所為使民眾大失所望。

更讓年輕人不滿的，是蔡英文政府試圖引入「數位中介法」，要對網絡言論作嚴格管控。要知道，後生的一輩最愛上網，最希望暢所欲言，蔡英文能夠走到今天，正是全憑「網軍」多年來的賣力支持，如今鳥盡弓藏，豈不教年輕人寒心！過去筆者常說，大陸政府要對付蔡英文，其實不必動別的心思，儘管撒手讓她去幹。這個婆娘幹着幹着，自然便會作法自斃。