網上社交平台近日瘋傳一段影片，顯示數名「單車友」疑在大帽山踩車期間，多次從後貼近行駛中的私家車再強行爬頭，有車手更分從車身左右方兩線夾擊，抄外線超車的車友更一度越過雙白線，進入對面線的行車道，危險行徑無異於撩鬼攞命，如此瘋狂單車友合該改名鬼見愁。

由於片段沒頭沒尾，難以充分了解是否有人曾欲內線安全爬頭而被阻，但不管如何，單車友越線危險爬頭的行為絕對有問題。莫說其他駕駛人士絕少會假設世上竟有如此瘋狂的騎單車人士，倘若遇上了能及時反應還好，萬一因為驚惶失措油門當煞車掣，又或因為扭軚閃避，結果殃及其他道路使用者，試問瘋狂單車友的良心是否過意得去？

生活在香港，不難發現有些人騎在單車上卻總妄想胯下的是摩托，惟有別於平日經常看到的那些「屋邨仔」，踏着他們悉心改裝，於車頭及車身位置加裝只具裝飾用途的偽擋風玻璃與油缸，有些還在車尾位置附設喇叭，以超強大的音量播着音樂招搖過市的「街車」，瘋狂單車友是在馬路上左穿右插，駕駛者遇上了，若以正常車速行車，這班人有如蒼蠅般如影隨形；若收油遷就，又恐被尾隨駕駛人士「啄尾」，真是煩不勝煩。

正如報道指，一名鐵騎士日前在石澳「片彎」期間，疑因電單車失控，越過雙白線，硬撼對面行車線的跑車。電單車手的頭盔與單車友的安全裝備，若同樣遇上車輛猛撞，誰更具保護性？有人為追求所謂的速度與激情，不惜罔顧交通安全，倘因其鹵莽而釀成車禍，這不是追求破風快感，而是充滿破地獄的儀式感，但瘋狂單車友是勸也不聽的，只好套用黃子華在棟篤笑中曾引述過的一段網絡潮文：你要自殺，唔好留低屍體，污染地球，多謝。