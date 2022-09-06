深水埗日前發生劏房家庭倫常慘劇，情節令人心痛和難過，一名有特殊教育需要（SEN）的5歲男童遍體鱗傷倒斃劏房，其懷有身孕的母親疑出現情緒問題，涉嫌長時間對兒子施虐，更回絕社工施援，終釀成命案。該母親案發後情緒激動報警及企圖跳樓，被警員和消防奮力救回。警方其後以涉嫌謀殺將其拘捕。

虐兒個案一宗都嫌多，今次案件背後折射出的問題，更值得社會深思。劏房狹窄的居住空間、惡劣的衞生環境、低收入的經濟狀況，早已對劏房兒童和家長造成極大的困境，更何況是一個要獨力照顧特殊兒童的單親媽媽。更不幸的是，漫長的疫情為他們築上更高壓的四面牆，被迫困獸鬥。如何及時支援這些走向自我隱蔽的劏房家庭，避免無可挽回的悲劇發生，是急切需要解決的課題。

在加強保護兒童方面，社工和學校必須及早識別、及早介入、及早支援，政府要盡快推展強制舉報懷疑虐兒個案的立法工作，都是重要一環。筆者想指出，保護兒童福祉除了是社福問題，亦是房屋和扶貧問題。筆者接觸過很多劏房家庭，他們大都自食其力，正如涉案母親那樣，沒領取綜援，靠打散工維生，盼可盡快改善居住環境。因此政府須具體執行「告別劏房」工作，拿出時間表和路線圖，盡快興建更多公營房屋，讓更多劏房兒童可上樓或搬入過渡性房屋，有助社福機構接觸個案。

政府正展開支援劏房清貧初中生計劃，為他們提供財政支援和師友配對。筆者期望當局有更多不同計劃，針對劏房學童不同成長階段的需要，尤其是支援有特殊教育需要的兒童，減輕照顧者壓力。在實施劏房租管的同時，如發現有特殊需要的個案，應主動派社工隊跟進，提供適切服務或情緒支援。