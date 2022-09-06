周前區域法院審理2019年西灣河搶槍案，兩名青年學生被裁定阻差辦公、企圖搶槍及在羈押下逃脫等全部罪名成立，押後至10月10日判刑。這宗案件的性質十分嚴重，兩名血氣方剛的青年學生被反中亂港及「港獨」勢力唆擺，就此斷送錦繡前程；兩個家庭的永久傷痛，詮釋了楊岳橋「留案底令人生更精彩」和佩洛西「一道美麗風景線」的可恥煽暴。

若說在葵涌邨商場天橋張貼黑暴文宣的十多名師生所涉是較一般的刑事罪行，那麼搶槍的刑事罪行性質則是非常駭人的恐怖暴力案件，可見這場世紀黑暴的顏色革命奪權顛覆，當時已發展至戴耀廷夢想實現「真攬炒十步」的血腥暴力對抗邊緣。受煽動上街、被誤導仇恨上腦的年輕一代，已發展至用暴力行動奪槍，那麼，全港距離進一步全面暴動升級已不遠了。

搶槍案發生在職工盟為首的工棍集團發起全港「大三罷」背景下，又在職工盟區議員盤據的西灣河選區，更是在被黑暴文宣長期刑毀的天橋下；暴亂中，工聯會在西灣河的服務中心幾陷火海。可見，搶槍案不是孤立和偶發的暴力案件，有更瘋狂恐怖的行動部署陰謀在後面。

兩名青年學生觸犯搶槍如此嚴重暴力被捕，甚至有人在羈押中潛逃復再被捕，罪加一等，可是卻獲得天文數字訴訟費抗辯支援。試問兩個還未進入社會工作的青年學生，如何負擔得起天文數字的律師和大律師費用開支？如果沒有黑暴基金做後台老闆，兩個青年學生會如此夠膽挑戰香港法律和社會秩序嗎？審訊定罪當日，天主教香港教區前樞機主教、「612基金」主責人之一陳日君到法庭聽審，清楚顯示一個政治符號：這場世紀黑暴，同宗教黑勢力在背後幽靈般作祟是密不可分的。