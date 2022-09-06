本港疫情反彈，新冠變種病毒株肆虐，政府近期宣布收緊防疫措施，加強巡查食肆酒吧，對違規處所及市民係咁發罰款通知書，未打兩針嘅70歲或以上確診長者，更必須送往社區隔離設施接受檢疫。

當局用意係好，尤其對於屈室求存嘅劏房戶。老朽唔少中招嘅親朋戚友，即使居住環境唔算太狹窄，但只得一個廁所，亦自動「請纓」去竹篙灣隔離。根據佢哋嘅說法，都話三餐有人照顧，食物不太難食，啲員工幾有禮貌添！而且有獨立廁所，定時有醫生處方藥物。

可惜政府喺呢方面宣傳不足，令染疫長者以為同家人分離，疫監期內生活自理，痛失自由，好鬼淒涼！有調查發現，逾一成受訪長者曾經自己或家人快測確診但不呈報；受訪長者更普遍對疫情有誤解，例如不覺得未來疫情會變嚴重、再中招嘅病徵較輕微。學者認為，長者有多項憂慮而不打針或不呈報，令當局更難掌握疫情發展。一旦這些確診者與密切接觸者喺社區自由行，一人可傳染多人，「清零」更是天方夜譚。老朽希望政府搵啲實例宣傳隔離並唔係咁冰冷，讓更多人自願去竹篙灣隔離。其實政府唔用「強迫」兩字，相信情況會好啲！

至於谷針，政府又預告疫苗通行證涵蓋年齡將由12歲以上降至5歲。5歲都要通行證，確係擾民！有家長說：小朋友咁細唔需要電話，如果一家有幾個小朋友，係咪要專登買幾部智能手機畀佢哋？一老一幼接種率未如理想，政府唔應該乜都自以為「係為你哋好啫」而無所不用其極，反而應尊重唔打針嘅理由，尤其唔打針嘅長者有其思量，並非醫生一句「冇事㗎，打喇」就可釋除疑慮。港府谷針政策應採「中庸之道」，世事好多嘢要力求平衡！