「點指兵兵，點着誰人做大兵；點指賊賊，點着誰人做大賊！」小朋友的世界很簡單，想要分誰人做兵誰人做賊，猜一猜「點指兵兵」便能分清。成人的世界卻相當複雜，既有看似兵實為賊，又有兵即是賊，甚至有兵賊勾結，教人防不勝防！

本港治安每況愈下，不只讓人有種夢回上世紀60年代的感覺，以往只曾在電影中上演的誇張情節，近日也陸續在鬧市街頭上演。其中，中環槍擊案彷彿一道鮮明的分界線，甘願充當黑幫打手的南亞兵團，彷彿不願繼續活於黑暗中，愈來愈猖狂，愈來愈囂張，近期接連發生的轟動案件，幾乎每一宗都看到南亞兵團的影子；由追債、仇殺、劈友、開槍，到街頭搶劫、偷竊、非禮、強姦，統統有份，簡直就是罪惡的化身！他們有的加入幫派，卻不只為幫派利益而行事，也會因種族仇恨而衝突；最典型例子，便是近日多宗涉及有印、巴兩族裔，因毒品等利益分贓不均爆發衝突的案件！

說到毒品，可謂是困擾本港超過一世紀的問題！自清末鴉片煙館起，發展到海洛英、可卡因、冰毒、氯胺酮等，毒品一直是黑幫不法收入的主要來源；幾乎每屆政府都揚言禁毒，至今仍禁之不絕。如今毒品在香港已氾濫成災，毒品快餐車掃之不盡，樓上吧販毒更是「無王管」，猶如一個個小小的九龍城寨。打趣地說，從毒品快餐車掃之不盡足以窺見，毒品對於黑幫帶來的利益何其龐大，畢竟在香港買車養車絕不簡單，運送小量毒品隨時損失一輛汽車，如此成本，若無利潤龐大，誰受得了呢？

無論南亞兵團抑或毒品，明顯均屬於有組織罪案，且絕非一、兩支「省港旗兵」便可為之，背後必然牽涉一個甚至多個勢力龐大的不法組織，換言之，就是黑幫！例如愈來愈多假難民鑽「酷刑聲請」這一重大漏洞，背後明顯就有黑幫操作，目的是招攬亡命之徒。

所謂「傷其十指不如斷其一指」，要整頓治安，必須把幕後首腦繩之以法，重挫黑幫氣燄，方能正本清源；拘捕再多運毒、藏毒的青少年，不過是捉一些「替死鬼」，破案數字再美好，也無補於事！可惜的是，警方明顯是樹大有枯枝，部分近期惹人關注的案件中，竟有些牽涉警員或前警員，實讓港人汗顏。

治安，乃社會安定繁榮的基石，絕不能動搖。沒有安全的環境，市民逛街消遣都要擔驚受怕，安居樂業從何談起？滿布不法之徒，公平的營商環境又如何營造？北望神州，中央政府傾全力嚴防新冠之際，反貪腐、天網追逃追贓與掃黑除惡行動又何曾落下；反觀香港，官員除了聚焦防疫，又何曾關心其他民生大事？況且防疫還弄得一塌糊塗！最近數宗引發熱議的案件中，武官們何曾站出來，安撫市民情緒？連這些「公關騷」也懶得做，港府對於治安惡化的態度，一目了然！