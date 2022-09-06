功夫茶：管教子女學問多　家校合作避惡果

俗語有云︰「生兒容易養兒難！」喺香港地，湊大一個小朋友，除咗要花費巨額金錢，家長仲要付出無限精力、時間同埋愛心；遇上細路仔唔生性，家長真係少啲耐性都搞唔掂！之不過，知易行難，尤其香港人生活壓力巨大，就算內心非常疼錫仔女，家長一激氣都好容易用錯表達方式！最近一段時間，本港已發生多宗虐兒慘劇，追根究柢，就係港府支援不足，家校缺乏溝通，令家長陷入孤立無援局面，一時諗唔開就會鑽牛角尖，劍走偏鋒，最終釀成憾事！

管教子女嘅學問多多，又要因材施教，好難話有「一本通書讀到老」！尤其係有特殊教育需要（SEN）嘅小朋友，就算係有育兒經驗嘅家長，都未必懂得正確嘅管教方式。眼見仔女嘅成績日漸落後於人，家長自然又激心又擔心，希望尋求專家幫助。之不過，坊間現有針對SEN嘅私營補習課程，收費一般都唔便宜，動不動就上千元一堂，基層家庭點會負擔得起。呢啲時候，學校嘅角色就顯得非常重要，畢竟小朋友平日大部分時間都喺校內度過，影響得細路仔成長最深嘅，除咗家長，就係老師！

有專家指出，學校喺防止虐兒方面，可起到「把關」作用！假如老師發現學生情緒有異常，或者身體上出現可疑傷痕，就要警惕；安排社工輔導、進行家訪甚至報警，以便當局盡早介入。不過，預防始終勝於治療，假如老師多與家長溝通，建立關係，時刻留意學生家庭狀況嘅變化，直情可以避免虐兒發生！惟有家長與學校充分合作，先可以全方位照顧小朋友成長嘅需要。

之但係，無論學校定家長，手上嘅資源都並非無限，若無港府支援，效果始終有限。正如專家所講，家庭經濟壓力同埋家長情緒問題，都係提高虐兒風險嘅因素之一；喺最近幾宗虐兒案中，涉事家庭不約而同都有沉重嘅經濟壓力，有啲家庭直頭「租都交唔起」，瀕臨無家可歸；就算高官毫無育兒經驗，唔識搞好教育，係咪都可以提高針對基層家庭嘅經濟援助呢？例如提高傷殘津貼，咪可以幫補有需要嘅家庭囉！

雖則話港府正計劃立法強制舉報虐兒個案，但討論咗咁多年，去到今日先召開首場諮詢會，足見港府做實事有幾慢！再講，疫情下社福機構工作量大增，前線社工做到有氣無碇抖，社福界一早呼籲社署增撥資源，包括增加人手，可惜當局不為所動，家吓仲要立法強制舉報虐兒，成效會有幾高呢？就算社工唔食飯唔瞓覺，一日都係得24小時；倘若人手不足，每名社工手握數十宗個案，可以花幾多時間深入了解呢？無氈無扇，神仙難變！喺民生上，好心港府就咪咁鐸叔啦！