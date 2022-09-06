正論：鼠患竟愈滅愈衰　食署還自吹自擂

香港社會整體面貌每況愈下，不用細心觀察分析，單從街上穿梭、如入無人之境的老鼠，便可知事實。鼠患嚴重，本報多年來報道探討，政府一直坐視，久不久又做一場清潔騷，或可欺瞞市民一時，但老鼠卻不會賣帳！

香港鼠患日趨惡化，隨街可見老鼠蹤影，隨便拍照都可「捕獵」，唾手可得，俯拾皆是，但對於身負滅鼠重任的食環署，要捉一隻老鼠都要花九牛二虎之力，花耗龐大公帑資源。政府去年投放逾7億元公帑，用於食署的防治蟲鼠工作，創過去5年新高，但一年收集死鼠及捕獲活鼠僅約6.7萬隻，即平均每隻開支高逾一萬元，香港樓價冠絕全球，想不到連老鼠身價都稱霸全世界。

事實證明，食署滅鼠不得其法，成效不彰，看讀者提供的一張照片，便說明一切。照片攝於渣華道後巷，食署放置的一個鼠籠內，一隻餓得發慌的巨鼠，懷疑啃噬死老鼠，情景恐怖。據指這個鼠籠兩日未有清理，讀者看不過眼，向本報「爆料」，揭發食環署滅鼠工作怠惰因循。

滅鼠工作千瘡百孔，其中一個最明顯漏洞是執意用番薯作鼠餌，各界都批評缺乏吸引力，又怎敵過食肆廚餘「珍饈百味」，就連街市也有豬殼隨地擺放可供飽肚，老鼠當然會擇肥而噬。曾有「廣州鼠王」質疑食環署用番薯做鼠餌，「老鼠唔係傻，點會食番薯！」

如果食署官員不是真傻，就是在裝聾扮傻，懶理老鼠橫行，對外間壓力置若罔聞，橫豎無論滅鼠成績如何差，他們照舊薪高糧準，年年加薪，食環署前署長劉利群，當了7年署長劣迹斑斑，依然步步高陞，愈做愈高官。官場碩鼠，比老鼠更加難以杜絕。

政府上月中又展開為期3個月的「清潔香港大行動」，聲稱重點清理全港600多個衞生及街道管理黑點。過往多次同類型大型活動，如果是有效，何需重新出動？又或者是持續進行，根本不必大鑼大鼓像做騷般開動。牽頭的政務司副司長卓永興表示，過往因部門間權責不清以及工作不到位，導致滅鼠成效不彰，將會進行改革，改為夜間捕鼠，加強員工培訓，教導捕鼠方法，以及制訂新的綜合鼠患指數，期望短期內取得成效。

食環署建功慢，但邀功卻非常快，大清潔未到一個月，急不及待表示，署方利用熱能探測機找出老鼠活躍度較高的地方，增設19隊夜間滅鼠隊伍，今年首7個月捕捉到的老鼠數目較去年同期多約兩成。可是這並不代表今次做得好，而是以往太差，亦有可能是鼠患大肆惡化，所以數目增加才較易捕獲，一日街上有老鼠橫行，一日都未能慶功。

鼠患成因牽涉多方面，捕鼠只是治標，治本還是要改善衞生。街市及食肆是老鼠溫床，必定要加強巡邏，清理垃圾及廚餘，必要時修例嚴厲打擊違規，市民亦應該注意衞生，清潔香港，人人有責，切勿讓香港淪為「老鼠樂園」。