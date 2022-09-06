世界視線：卓慧思當首相　大英帝國沒落

英國執政保守黨黨魁選舉，外相卓慧思當選，將成為下一任首相。卓慧思的特色是缺乏真正的專業和外交知識，以親美的民粹主義言行來得到英國政治傳統保守力量與親美勢力的支持。前財相辛偉誠落選，也印證英國政治上的保守主義，非白人、盎格魯撒克遜民族的印裔移民，不管怎樣能幹，也不管大英帝國歷史上怎樣依仗印度的人力財力，最終的權力是不可分享的。非白人的外裔移民可用，但不可讓之當權，保守黨的選民還是這樣的政治種族主義。卓慧思當選反映着大英帝國的夕陽心態。

卓慧思的政綱，首先是親美，甚至在眾多外交政策方面，可能比美國更激進。在認定作為美國的小夥伴來維持大英帝國的餘暉外，卓慧思的英國還要表現其看似獨立的言行。美國所不願公開做的，卓慧思都將會主動承擔，所以她可以在選舉期間批評英、法的關係，替美國斥責法國與美分歧的傾向。

卓慧思以前首相戴卓爾夫人為偶像，但當年英國還未衰落如斯，戴卓爾夫人還可以與美國總統列根平起平坐，在國際保守主義的發展佔有重要地位。卓慧思沒有完整的政策主張，單從言行舉止倣效，作用不大，至多欺騙英國保守黨的選民，只能標奇立異、譁眾取寵，更可能處處樹敵，把英國陷於四面楚歌。

當首相後，卓慧思會減稅來討好民眾，但高通脹不會下降，減稅會刺激通脹。英國財政外貿赤字已大，這時再採赤字財政，國庫必難支付，在脫歐和新冠疫情下已備受打擊的英國工商業也不會贊同。高通脹和經濟困難會抵銷減稅的作用，企業未必可以受益。即使保守黨中的明智之士，也要求考慮各方平衡的財政政策。減稅但不大力扶助中下層居民，英國貧窮問題嚴重，入冬後能源危機更會惡化，這便可能使保守黨的老保守人士以外的英國選民群起而攻之。當反烏克蘭戰爭運動併發，卓慧思未必可以安坐相位。

卓慧思是反歐、反俄羅斯、反中國，是Cancel Culture的典型。一切復古，但大英帝國已在沒落，蘇格蘭為何不捨棄英國的殖民主義而歸附歐盟？北愛也會同樣地回歸愛爾蘭，維持歐盟內部的地位。卓慧思當權是英國真正地把大英帝國摧毀瓦解，變成英倫小國，更進一步地依附美國。但連倫敦的國際金融中心都可能衰落，英國再有甚麼可恃呢？

研究所所長 陳文鴻